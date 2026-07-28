Zamora, Fuentes y Benavente inauguraron el nuevo edificio de la Dirección de Parques y Paseos

El acto se realizó en el predio de casi tres hectáreas ubicado sobre la Nueva Costanera Sur, en el barrio Parque del Río I.

Hoy 21:10

La intendente, Ing. Norma Fuentes; el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente; y el senador Gerardo Zamora inauguraron oficialmente el nuevo edificio de la Dirección de Parques y Paseos, que representa un importante avance en el fortalecimiento de la infraestructura destinada a los servicios públicos y al cuidado de los espacios verdes de la ciudad.

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El acto se realizó en el predio de casi tres hectáreas ubicado sobre la Nueva Costanera Sur, en el barrio Parque del Río I, y contó con la presencia de funcionarios municipales y provinciales, concejales, trabajadores, vecinos y representantes de organizaciones ambientalistas.

"Es muy importante seguir invirtiendo en obras que mejoren las condiciones de trabajo del personal y permitan brindar una atención más eficiente y cercana a los vecinos, procurando siempre incrementar el patrimonio verde de la ciudad", expresó la jefa comunal.

"Entendemos a los espacios públicos como un derecho, como lugares de encuentro, deporte y disfrute para las familias. Para ello, es fundamental la plantación de árboles que, hasta fin de año, superará el medio millón de ejemplares incorporados durante esta gestión", remarcó la Ing. Fuentes.

Por su parte, Benavente subrayó: "La forestación es una política de Estado del municipio y este nuevo edificio demuestra el compromiso de la gestión de la intendente Fuentes con el fortalecimiento de la infraestructura de los organismos públicos, la valorización de los trabajadores municipales y la construcción de una ciudad más amigable con el medio ambiente y con mejores servicios para toda la comunidad".

Finalmente, la directora de Parques y Paseos, Cecilia Saboureth, agradeció al Departamento Ejecutivo Municipal "por impulsar acciones y proyectos que fortalecen los servicios públicos y promueven una ciudad más verde, en consonancia con la ordenanza municipal que establece la plantación obligatoria de al menos 60 mil árboles por año".

El nuevo edificio fue diseñado para optimizar las tareas operativas y administrativas de la repartición, ofreciendo espacios adecuados para el desarrollo de sus funciones. Cuenta con oficinas, sanitarios y vestuarios, depósitos, galpones y talleres, playas de estacionamiento, control de accesos, un vivero y otras instalaciones destinadas a mejorar la prestación de los servicios.