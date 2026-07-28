La intendente Fuentes y el secretario Benavente encabezaron el acto por el los 68 años de la Dirección de Obras Públicas

La ceremonia reunió a autoridades municipales, dirigentes sindicales, empleados y ex trabajadores del área.

Hoy 21:11

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, encabezaron el acto conmemorativo por el 68º aniversario de la Dirección de Obras Públicas, donde destacaron la labor y el compromiso de los trabajadores para contribuir al crecimiento y desarrollo de la ciudad mediante la ejecución y el mantenimiento de la infraestructura urbana.

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La ceremonia reunió a autoridades municipales, dirigentes sindicales, empleados y ex trabajadores del área, quienes compartieron un emotivo homenaje a la historia de la dependencia y al esfuerzo cotidiano de quienes formaron y forman parte de ella.

"El trabajo del personal de esta dirección resulta fundamental para garantizar mejores condiciones de vida a los vecinos, entendiendo que las obras públicas constituyen una herramienta esencial para impulsar el desarrollo urbano y brindar espacios e infraestructura de calidad para toda la comunidad", indicó la jefa comunal.

"El espíritu de compañerismo y camaradería es lo que caracteriza a esta familia municipal, donde trabajamos todos juntos y a la par para defender a la Municipalidad y hacerla crecer todos los días", expresó.

Por su parte, el director de Obras Públicas, Gustavo Trejo, remarcó "la dedicación y el profesionalismo de los equipos técnicos y operativos del municipio, quienes acompañan, con su vocación de servicio, el proceso de transformación permanente de la ciudad".

Como parte de la celebración, se entregaron nuevas herramientas e insumos para los trabajadores, además de reconocimientos a empleados jubilados, en agradecimiento por su valioso aporte al crecimiento de la institución.

El acto concluyó con las palabras de Benavente, quien reafirmó el compromiso del municipio de continuar fortaleciendo esta área estratégica para seguir ejecutando obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos y promuevan el desarrollo sostenible de la ciudad.