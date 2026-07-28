Salud firmó acuerdos para fortalecer la formación en Enfermería y ampliar la atención comunitaria en el sur de Santiago del Estero

El Ministerio de Salud, los municipios de Sumampa y Ojo de Agua y la Cruz Roja firmaron convenios para ampliar la capacitación de enfermeros en el sur provincial. A

Hoy 21:13

La ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif y el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza junto al intendente de Sumampa, C.P. Juan Fernando Bernasconi; la intendenta de Ojo de Agua, Dra. Mónica Sandra Bustamante; el presidente de Cruz Roja Argentina, filial Santiago del Estero, Dr. Rómulo Alejandro Scarano y la directora del interior, Dra Graciela Alzogaray , encabezaron la firma de dos convenios destinados a ampliar la formación en Enfermería y fortalecer las respuestas sanitarias y comunitarias en el sur de la provincia.

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Durante el acto se formalizó, en primer lugar, un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud, los municipios de Sumampa y Ojo de Agua y la Cruz Roja Argentina para impulsar la formación y capacitación en Enfermería en la región. Asimismo, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Sumampa suscribieron un contrato de comodato para otorgar un nuevo destino sanitario y comunitario al edificio del ex Hospital Distrital de esa ciudad.

Participaron la secretaria técnica de Enfermería del Ministerio de Salud, Lic. Agustina Gómez; el presidente del Concejo Deliberante de Sumampa, Marcelo Bernasconi; y la asesora legal del Ministerio de Salud, Miriam Jugo.

Formación en Enfermería para el sur provincial

El primer convenio marco de cooperación fue celebrado entre el Ministerio de Salud, las municipalidades de Sumampa y Ojo de Agua y la Cruz Roja Argentina, con el propósito de articular capacidades institucionales y avanzar en una propuesta de formación y capacitación en Enfermería destinada a habitantes de la región.

El acuerdo permitirá desarrollar acciones y programas específicos, acercando una oferta académica de reconocida trayectoria a jóvenes y personas interesadas en formarse en una profesión estratégica para el sistema sanitario.

La ministra Nassif destacó la importancia de generar oportunidades educativas en los territorios y conformar un corredor de formación entre ambas localidades.

“Queremos acercar al interior de nuestra provincia una formación con título y certificación de competencias. Los estudiantes podrán realizar sus prácticas en los hospitales y demás efectores de Sumampa, Ojo de Agua y la región, fortaleciendo al mismo tiempo las capacidades del sistema de salud”, expresó.

Asimismo, señaló que los hospitales zonales de ambas ciudades cumplen un papel central en la organización sanitaria del sur provincial y que la formación de enfermeros y enfermeras en el propio territorio favorecerá su posterior inserción en instituciones públicas, municipales y privadas.

El secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, remarcó que la infraestructura y el recurso humano son pilares inseparables para el crecimiento del sistema sanitario.

“En muchas localidades, Enfermería es el primer contacto de la población con el sistema de salud. Por eso, su formación y capacitación permanente son fundamentales para construir una atención accesible, empática e igualitaria”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Cruz Roja Argentina, filial Santiago del Estero, Dr. Alejandro Scarano, agradeció la confianza depositada en la institución y sostuvo que la propuesta permitirá formar profesionales vinculados con las características geográficas, sociales y culturales de las comunidades del sur.

La intendenta de Ojo de Agua, Dra. Mónica Bustamante, valoró que la capacitación pueda realizarse a más de 200 kilómetros de la ciudad Capital y consideró que representa una respuesta a una necesidad histórica de la región. A su turno, el intendente de Sumampa, Juan Fernando Bernasconi, destacó que el acuerdo abrirá nuevas oportunidades para los jóvenes y contribuirá a mejorar los servicios de salud disponibles para toda la comunidad.

Un nuevo destino para el edificio del ex Hospital de Sumampa

Durante la jornada también se firmó un contrato de comodato entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Sumampa para la cesión del inmueble donde funcionaba el antiguo Hospital Distrital

El edificio será acondicionado para albergar temporariamente a familiares de pacientes internados en el hospital de Sumampa, facilitar su permanencia durante cirugías o tratamientos y permitir el funcionamiento de un Centro de Salud Municipal. También podrá ser utilizado para otras actividades de interés comunitario.

La directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray, explicó que la puesta en funcionamiento del nuevo hospital permitió proyectar un uso complementario para las antiguas instalaciones.

“Este espacio permitirá acompañar a las familias de las personas que deban internarse, atravesar una cirugía o recibir una atención de mayor complejidad. Salud, municipio y comunidad estamos articulando para brindar respuestas concretas a las necesidades de la gente”, señaló.

Los acuerdos consolidan el trabajo conjunto entre el Gobierno de la Provincia, los municipios y la Cruz Roja Argentina para acercar formación de calidad, fortalecer los equipos sanitarios y aprovechar la infraestructura pública en beneficio de las comunidades del interior.