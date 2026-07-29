Central Córdoba ya conoce a las autoridades para recibir a Atlético Tucumán

Central Córdoba ya tiene árbitros confirmados para el compromiso de este jueves frente a Atlético Tucumán, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades y marcará el estreno oficial de Sebastián Domínguez como director técnico del conjunto santiagueño.

El Ferroviario buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en el debut del campeonato y comenzar una nueva etapa bajo la conducción de Domínguez, quien fue presentado oficialmente en las últimas horas con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo.

La AFA designó a Andrés Merlos como árbitro principal del partido. Estará acompañado por Facundo Rodríguez como primer asistente y Carlos Viglietti como segundo juez de línea. El cuarto árbitro será Federico Benítez.

En tanto, la tecnología también tendrá sus autoridades confirmadas: Brian Ferreyra estará a cargo del VAR, mientras que Iván Núñez se desempeñará como AVAR.

Autoridades de Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

Árbitro: Andrés Merlos.

Andrés Merlos. Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Facundo Rodríguez. Asistente 2: Carlos Viglietti.

Carlos Viglietti. Cuarto árbitro: Federico Benítez.

Federico Benítez. VAR: Brian Ferreyra.

Brian Ferreyra. AVAR: Iván Núñez.

Con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el certamen, Central Córdoba intentará hacerse fuerte en Santiago del Estero y comenzar con el pie derecho el ciclo de Sebastián Domínguez frente a su gente.