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Central Córdoba ya conoce a las autoridades para recibir a Atlético Tucumán

El Ferroviario enfrentará este jueves al Decano por la segunda fecha del Torneo Clausura. Andrés Merlos será el árbitro principal del encuentro, en el debut de Sebastián Domínguez como entrenador.

Hoy 17:46

Central Córdoba ya tiene árbitros confirmados para el compromiso de este jueves frente a Atlético Tucumán, correspondiente a la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 21.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades y marcará el estreno oficial de Sebastián Domínguez como director técnico del conjunto santiagueño.

El Ferroviario buscará recuperarse luego de la derrota sufrida en el debut del campeonato y comenzar una nueva etapa bajo la conducción de Domínguez, quien fue presentado oficialmente en las últimas horas con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo.

La AFA designó a Andrés Merlos como árbitro principal del partido. Estará acompañado por Facundo Rodríguez como primer asistente y Carlos Viglietti como segundo juez de línea. El cuarto árbitro será Federico Benítez.

En tanto, la tecnología también tendrá sus autoridades confirmadas: Brian Ferreyra estará a cargo del VAR, mientras que Iván Núñez se desempeñará como AVAR.

Autoridades de Central Córdoba vs. Atlético Tucumán

  • Árbitro: Andrés Merlos.
  • Asistente 1: Facundo Rodríguez.
  • Asistente 2: Carlos Viglietti.
  • Cuarto árbitro: Federico Benítez.
  • VAR: Brian Ferreyra.
  • AVAR: Iván Núñez.

Con la necesidad de sumar sus primeros puntos en el certamen, Central Córdoba intentará hacerse fuerte en Santiago del Estero y comenzar con el pie derecho el ciclo de Sebastián Domínguez frente a su gente.

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