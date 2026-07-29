Martín Cuitiño renovó su vínculo con Central Córdoba

El cordobés de 21 años nacido en Unquillo, firmó un contrato que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Hoy 20:17

El futbolista Martín Cuitiño extendió su vínculo con Central Córdoba para lo que resta de la temporada 2026 y durante el 2027.

El cordobés de 21 años nacido en Unquillo, firmó un contrato que se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

Cuitiño, que llegó como parte de la captación del club en diciembre del 2025 y en pocos meses se convirtió en el goleador de la reserva, subió a la Primera División en esta pretemporada y ya debutó como profesional en el choque ante Gimnasia de Mendoza.

El futbolista es uno de los jóvenes con proyección que ya forman parte del plantel profesional y sientan las bases del futuro de Central Córdoba.