Isabel Macedo sorprendió con una microbikini colaless frente al mar y marcó tendencia desde Brasil

La actriz compartió postales de sus vacaciones familiares y lució un modelo de base blanca con estampados florales y detalles inspirados en la naturaleza.

Hoy 20:26

Isabel Macedo volvió a captar la atención de sus seguidores con sus looks de playa. Durante sus vacaciones en Brasil junto a su familia, la actriz compartió una serie de imágenes en las que mostró una microbikini colaless con un diseño que combinó sensualidad y una de las tendencias más elegidas para el verano: los estampados inspirados en la naturaleza.

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En una de las postales más comentadas, Macedo posó de espaldas al mar con un modelo de base blanca, decorado con dibujos de palmeras, flores y formas abstractas en tonos lilas y grisáceos. La bikini elegida cuenta con breteles finos y una bombacha colaless, un diseño clásico dentro de los trajes de baño que volvió a imponerse en las últimas temporadas.

Junto a la imagen, la actriz escribió una divertida frase que reflejó su actitud frente a la cámara: “Aia esha... tirando facha”.

Además de sus fotos individuales, Isabel Macedo compartió momentos familiares junto a sus hijas, quienes también lucieron trajes de baño con estampados florales en sintonía con el estilo elegido por su mamá.

Los looks playeros de Isabel Macedo que marcaron tendencia

Aunque suele mantener un perfil más reservado, en los últimos meses Isabel Macedo mostró algunos de sus looks favoritos para disfrutar del verano y dejó en claro su preferencia por los diseños simples, elegantes y con detalles protagonistas.

En otra oportunidad, la actriz eligió una bikini azul oscuro con corpiño triangular y bombacha regulable con tiras finas. Completó el look con anteojos de sol y el cabello suelto, en una estética relajada frente al mar.

También apostó por un modelo strapless negro con escote corazón, que dejó los hombros al descubierto y sumó un toque más sofisticado. En esa ocasión combinó la bikini con una pollera tejida en crochet y lentes de sol de marco dorado con inspiración retro.

Entre sus elecciones más recordadas aparece además un conjunto tejido blanco compuesto por una minifalda calada y un crop top a juego, combinado con una campera de jean oversize y accesorios oscuros.

Por último, volvió a elegir una bikini strapless, esta vez en tono celeste con detalles de piedras en el centro del corpiño y la bombacha. Con el pelo suelto y un estilo natural, completó una postal de verano que transmitió una estética fresca y descontracturada.

Con sus diferentes apuestas de moda, Isabel Macedo continúa demostrando que los diseños playeros pueden combinar comodidad, elegancia y las tendencias que dominan cada temporada.