Buscan a un enfermero acusado de golpear y maltratar a ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

El trabajador fue despedido tras quedar registrado por las cámaras de seguridad mientras agredía a dos residentes. La Justicia abrió una investigación y la Policía intenta localizarlo.

Hoy 20:29

La Justicia de la provincia de Buenos Aires investiga a un enfermero acusado de ejercer violencia contra dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata, luego de que las agresiones quedaran registradas por las cámaras de seguridad del establecimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acusado fue identificado como Nicolás Gastón Cichero, quien se desempeñaba en la Residencia David, ubicada sobre calle Funes. Fue despedido de manera inmediata cuando las autoridades del lugar advirtieron las imágenes en las que se lo observa maltratando a las residentes.

Según la denuncia, uno de los episodios ocurrió mientras alimentaba a una mujer mayor, a quien habría golpeado con una cuchara, provocándole una lesión superficial en el labio. Además, otro video muestra al enfermero arrojando con violencia a una residente sobre una cama, en una secuencia que también forma parte de la investigación judicial.

Las grabaciones también registraron insultos y expresiones violentas dirigidas a las víctimas, mientras el acusado asistía a personas con movilidad reducida.

La situación salió a la luz luego de que familiares de las residentes advirtieran lesiones de origen sospechoso y alertaran a las autoridades del geriátrico. Tras revisar las cámaras de seguridad, la encargada del establecimiento presentó la denuncia en la Comisaría Primera de Mar del Plata.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio de Composición Temprana de Conflictos Penales, que investiga al enfermero por lesiones leves, aunque no se descarta que puedan incorporarse nuevos cargos a medida que avance la investigación.

Cuando fue desvinculado del geriátrico, el sospechoso abandonó el lugar y actualmente permanece prófugo, por lo que la Policía bonaerense trabaja para localizarlo mientras continúa la recolección de pruebas sobre los hechos denunciados.