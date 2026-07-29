Llamil Abdala recibió un respaldo multitudinario a su candidatura en dos plenarios junto a Zamora y Suárez

El candidato a intendente de La Banda fue acompañado por los principales referentes del Frente Cívico por Santiago en dos actos masivos. Durante los encuentros, convocaron a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones municipales del próximo domingo.

Hoy 20:34

El senador nacional y máximo referente del Frente Cívico por Santiago, Gerardo Zamora, junto al gobernador Elías Suárez, participaron este miércoles por la tarde de dos plenarios multitudinarios en respaldo a la candidatura a intendente de La Banda de Llamil Abdala.

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El primero de los encuentros se realizó en el Club Central Argentino, organizado por el Frente Encuentro Cívico; mientras que el segundo tuvo lugar en el predio de Luz y Fuerza, donde se desarrolló el cierre de campaña organizado por el Partido Justicialista.

Militantes, dirigentes y vecinos de todos los barrios acompañaron ambas convocatorias para expresar su apoyo al proyecto político que impulsa el Frente Cívico por Santiago para la ciudad.

También estuvieron presentes el candidato a viceintendente, Álvaro Blanco; la candidata a defensora del Pueblo, Valeria Suárez; la Dra. Claudia de Zamora; el senador José Emilio Neder; además de dirigentes partidarios, candidatos y referentes políticos.

En su mensaje, Gerardo Zamora agradeció el compromiso de la militancia y convocó a redoblar esfuerzos de cara a los comicios municipales, al tiempo que destacó el trabajo realizado en las elecciones del año pasado. Asimismo, pidió llevar un mensaje de unidad y esperanza a cada vecino y expresó su respaldo a la candidatura de Llamil Abdala, al considerar que garantizará una gestión comprometida con el crecimiento y el bienestar de los bandeños.

El senador sostuvo además que la elección del próximo domingo 2 de agosto representa la defensa del modelo de gestión santiagueño frente al contexto nacional. En ese sentido, remarcó que la provincia mantiene el equilibrio fiscal sin resignar inversiones en salud, educación y obra pública, y afirmó que el voto al Frente Cívico simboliza la defensa de los intereses de los santiagueños, la solidaridad y la soberanía nacional, con el compromiso de seguir construyendo oportunidades para todos.

Por su parte, el gobernador Elías Suárez destacó que el Frente Cívico constituye un proyecto político de unidad que integra a distintos sectores con un objetivo común: “Estar siempre del lado del pueblo”. Además, reivindicó el modelo de gestión provincial basado en el equilibrio presupuestario acompañado de políticas de inclusión, y aseguró que Santiago del Estero continuará defendiendo sus principios y acompañando a quienes más lo necesitan.

A su vez, agradeció el acompañamiento recibido en las últimas elecciones y ratificó su compromiso de seguir trabajando junto al pueblo bandeño, convocando a la militancia a realizar el último esfuerzo para alcanzar un amplio triunfo electoral.

A su turno, Llamil Abdala agradeció el acompañamiento de los referentes del Frente Cívico, de la militancia y de su familia, y puso en valor el trabajo desarrollado durante la campaña. Destacó la unidad y el compromiso de los distintos espacios que integran el frente, al señalar que lograron llevar un mensaje de esperanza a cada barrio de la ciudad mediante el trabajo conjunto de dirigentes y militantes.

Finalmente, afirmó que su principal objetivo es recuperar La Banda con un municipio cercano a los vecinos, eficiente e inclusivo, que priorice la mejora de los servicios públicos y genere nuevas oportunidades para todos los bandeños.

Por último, convocó a redoblar el compromiso de cara a las elecciones del próximo domingo y expresó su anhelo de convertirse en un intendente comprometido con escuchar y trabajar al servicio de la comunidad.