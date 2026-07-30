Hombre en estado crítico tras accidente con manguera en Santa Fe

La Fiscalía del MPA y la Policía de Santa Fe investigan un grave accidente que dejó a un hombre de 35 años en estado crítico tras quedar con una manguera de riego en el esófago.

Hoy 04:34

Durante la madrugada del sábado, un hombre de 35 años sufrió lesiones graves tras quedar con una manguera de riego alojada en su esófago en Arocena, Santa Fe. Fue necesario su traslado de urgencia a la Unidad de Terapia Intensiva del hospital José María Cullen, donde permanece con pronóstico reservado y asistencia médica constante.

El incidente ocurrió en un contexto de consumo de estupefacientes, según se reportó. Un familiar alertó al 911 al encontrar a la víctima con una importante hemorragia en la garganta, lo que llevó a su atención inmediata en el Samco de Coronda, donde los profesionales lograron estabilizarlo.

Tras la evaluación inicial, se determinó que la magnitud de las lesiones requería la intervención de un hospital de mayor complejidad. En el hospital Cullen, los médicos continúan monitoreando su evolución clínica, mientras se generan dudas sobre la naturaleza de las lesiones.

El acompañante de la víctima fue interrogado por la Policía, y su testimonio sugiere que el hombre se introdujo la manguera en el cuerpo utilizando una rama para profundizarla. Sin embargo, los especialistas médicos cuestionan esta versión, al considerar que una lesión de tal gravedad no sería fácil de autoinfligirse.

La situación ha llevado a la Fiscalía de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación a intervenir, solicitando un informe médico actualizado. La principal hipótesis se centra en determinar si se trató de un accidente o un hecho autoinfligido.

La investigación judicial continúa, y en caso de comprobarse la participación de terceras personas, la causa podría ser recalificada como lesiones gravísimas o incluso como una tentativa de homicidio, dependiendo del avance de la indagatoria.