Mónica Bustamante cerró su campaña con un masivo acto en Ojo de Agua

Durante su discurso, la Dra. Bustamante instó a la comunidad a continuar respaldando el proyecto político local

Hoy 19:49

Este miércoles, la candidata a la reelección por la intendencia de Villa Ojo de Agua, Dra. Mónica Bustamante, encabezó el acto de cierre de campaña del Frente Cívico. El encuentro se desarrolló ante un marco multitudinario de militantes, dirigentes y vecinos que colmaron el paraje La Laguna.

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El acto contó con la destacada presencia del secretario del Consejo Económico y Social de la provincia, Miguel Mandrille; el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo; y el exintendente y actual diputado provincial Antonio Bitar. También asistieron legisladores provinciales, intendentes y comisionados municipales del sur santiagueño, entre otras autoridades locales.

Durante su discurso, la Dra. Bustamante instó a la comunidad a continuar respaldando el proyecto político local. "Con la confianza de siempre, reafirmaremos en las urnas la decisión de seguir creciendo y de darle continuidad a este proyecto político. Sigamos trabajando juntos y con el corazón por Ojo de Agua", expresó la jefa comunal.

En este sentido, agradeció la labor de la militancia y convocó a redoblar los esfuerzos de cara a los próximos comicios municipales. Asimismo, destacó la importancia del respaldo institucional y político de la provincia: "Con el acompañamiento del gobernador Elías Suárez y de nuestro senador Gerardo Zamora, vamos a continuar por la senda del crecimiento para seguir haciendo historia en los próximos cuatro años", afirmó.

La jornada concluyó con un fuerte respaldo de los presentes, quienes ovacionaron las intervenciones de las autoridades y de la propia candidata, cerrando así la campaña en un clima de verdadera fiesta, marcada por la masiva convocatoria y apoyo popular.

Para las elecciones municipales del próximo domingo 2 de agosto, el Frente Encuentro Cívico (Lista 11) presenta como candidata a intendente a la Dra. Mónica Bustamante, y la siguiente nómina de concejales titulares: 1. Pablo Báez; 2. Romina Bazán; 3. Orlando Sánchez; 4. Liliana Pedraza; 5. Raúl Navarro; y 6. Yanina Leiva. Suplentes: 1. Pablo Rivero; 2. Sandra Leguizamón; 3. Hilario Gorosito; 4. Teresita Acosta; 5. Gastón Herrera; y 6. Tamara Toloza.