Maxi Salas, a un paso de dejar River para jugar en Independiente Rivadavia

El delantero de 28 años está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo de la Lepra mendocina. Los clubes alcanzaron un acuerdo para un préstamo por 12 meses y solo restan definir detalles relacionados con su salario.

Hoy 19:56

Maximiliano Salas está muy cerca de ponerle fin a su ciclo en River. El delantero de 28 años tiene encaminada su llegada a Independiente Rivadavia, luego de que ambas instituciones alcanzaran un acuerdo para un préstamo por un año, sin opción de compra.

La negociación, que en un principio parecía difícil de concretar, avanzó de manera importante en las últimas horas. El único punto que resta resolver está relacionado con el salario del futbolista, ya que todavía no está definido cómo se distribuirá el pago de su contrato entre ambos clubes.

La dirigencia del Millonario decidió acelerar la salida de los jugadores que quedaron al margen del plantel profesional y, a diferencia de semanas anteriores, ahora también acepta la posibilidad de cederlos a préstamo en lugar de buscar únicamente ventas definitivas.

Salas había sido apartado del grupo principal hace más de un mes y no era tenido en cuenta por Eduardo Coudet. Su situación terminó de complicarse con la llegada de Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré, además de la continuidad de Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas, lo que redujo por completo sus posibilidades de sumar minutos.

El atacante dejaría River apenas un año después de su arribo, período en el que disputó 37 partidos con la camiseta del conjunto de Núñez. Ahora, buscará relanzar su carrera en Independiente Rivadavia, donde intentará recuperar protagonismo durante la temporada 2026.