Estudiantes de Medicina de la Universidad Favaloro realizan sus prácticas finales en el Hospital de Bandera

Cuatro alumnas de sexto año cumplen la Práctica Final Obligatoria en el Hospital Dr. Eliseo Ogallar, como parte de un convenio entre el Ministerio de Salud de Santiago del Estero y la Universidad Favaloro.

Hoy 20:00

El Hospital Dr. Eliseo Ogallar, de la ciudad de Bandera, continúa consolidándose como un espacio de formación para futuros profesionales de la salud. En ese marco, cuatro estudiantes de sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro desarrollan allí su Práctica Final Obligatoria (PFO), etapa previa a la obtención del título de grado.

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El director del centro de salud, Dr. Emanuel Olivera, informó que las alumnas Lola Durán, Candela Girart, Lis Delfina Sienra y Celeste Zaninovich iniciaron sus actividades el pasado 22 de junio y, durante 10 semanas, completarán las prácticas académicas bajo la supervisión de los médicos instructores Dr. Emanuel Olivera y Dr. Alejandro Almeida.

Durante este período, las futuras médicas realizan prácticas en consultorios externos, el Servicio de Guardia de Clínica Médica, el área de Obstetricia y también en terreno junto al equipo de Atención Primaria de la Salud (APS), lo que les permite adquirir experiencia en distintos ámbitos de la atención sanitaria.

La iniciativa forma parte de un programa que este año incluye a 41 estudiantes de sexto año de la Universidad Favaloro, quienes fueron distribuidos en distintos hospitales del interior santiagueño. Además de Bandera, las prácticas se desarrollan en centros de salud de Quimilí, Monte Quemado, Campo Gallo, Tintina, Fernández, Loreto, Añatuya, Frías y Sumampa.

El sistema de formación es posible gracias a un convenio de colaboración entre el Ministerio de Salud de Santiago del Estero y la Universidad Favaloro, cuya ejecución está a cargo de la directora del Interior, Dra. Graciela Alzogaray, con la coordinación de la Dra. Marisol Castaño y el Dr. Hugo Feraud. En varias localidades, además, los municipios colaboran con la logística y el alojamiento de los estudiantes.

A este programa también se suman otras universidades del país, ya que alumnos de las facultades de Medicina de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Católica de Córdoba realizan rotaciones en diferentes hospitales del interior provincial, fortaleciendo así la formación médica y el sistema de salud en la región.