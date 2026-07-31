Gimnasia y Unión de Santa Fe abren la tercera fecha del Clausura en Mendoza

El Lobo mendocino será local este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie por la tercera fecha del Torneo Clausura. Unión llega con más descanso tras no haber jugado la segunda jornada del campeonato.
Gimnasia de Mendoza y Unión se enfrentarán este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto mendocino intentará recuperarse luego de su primera derrota en el certamen, mientras que el Tatengue buscará conseguir su primera victoria del campeonato. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO El equipo dirigido por Darío Franco comenzó el torneo con un triunfo por 1-0 sobre Central Córdoba, pero en la jornada siguiente cayó por la mínima frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro que dejó mucha bronca por algunas decisiones arbitrales. Tras el partido, el entrenador expresó su malestar y aseguró que su equipo fue perjudicado: "Estoy un poco fastidioso por algunas situaciones. Hubo dos penales, uno a Módica y otro a Nacho Sabatini, que no fueron cobrados". Por su parte, Unión llega con mayor descanso debido a que su compromiso de la segunda fecha ante Lanús fue postergado por la participación del Granate en la Copa Sudamericana. En su única presentación del Clausura, el conjunto de Leonardo Madelón empató 2-2 con Platense como visitante, con goles de Juan Ludueña y Cristian Tarragona, de penal. Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica e Ignacio Sabatini. Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.
Probables formaciones
DT: Darío Franco.
DT: Leonardo Madelón.
Datos del partido
Gimnasia de Mendoza y Unión se enfrentarán este sábado desde las 15.30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El conjunto mendocino intentará recuperarse luego de su primera derrota en el certamen, mientras que el Tatengue buscará conseguir su primera victoria del campeonato.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
El equipo dirigido por Darío Franco comenzó el torneo con un triunfo por 1-0 sobre Central Córdoba, pero en la jornada siguiente cayó por la mínima frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un encuentro que dejó mucha bronca por algunas decisiones arbitrales. Tras el partido, el entrenador expresó su malestar y aseguró que su equipo fue perjudicado: "Estoy un poco fastidioso por algunas situaciones. Hubo dos penales, uno a Módica y otro a Nacho Sabatini, que no fueron cobrados".
Por su parte, Unión llega con mayor descanso debido a que su compromiso de la segunda fecha ante Lanús fue postergado por la participación del Granate en la Copa Sudamericana. En su única presentación del Clausura, el conjunto de Leonardo Madelón empató 2-2 con Platense como visitante, con goles de Juan Ludueña y Cristian Tarragona, de penal.
Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Diego Mondino, Matías Recalde; Esteban Fernández, Fermín Antonini, Facundo Lencioni; Blas Armoa, Agustín Módica e Ignacio Sabatini.
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas o Juan de Dios Pintado, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Sebastián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona.