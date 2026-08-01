Antonela Roccuzzo deslumbra con su look de playa en Miami

Antonela Roccuzzo, empresaria e influencer, impactó en redes sociales al compartir una imagen de su look veraniego desde Miami, generando tendencia en moda de playa.

Hoy 07:01

Antonela Roccuzzo ha vuelto a captar la atención de las redes sociales con una reciente publicación desde Miami, donde exhibió su estilo relajado y veraniego en plena temporada de calor.

La esposa de Lionel Messi compartió una historia en Instagram en la que se la puede ver disfrutando del sol, recostada en una cama de playa, dando la bienvenida simbólica al verano.

Para la ocasión, Antonela eligió una microbikini bicolor en tono amarillo pastel con detalles blancos, un diseño minimalista que resalta por su estilo delicado y moderno.

El conjunto se destaca por su moldería triangular y una bombacha cavada, elementos que son parte de las tendencias más vistas en la moda de playa actual.

Completó su look con lentes de sol negros de forma hexagonal, cabello suelto y un maquillaje natural con brillo en los labios, lo que acentúa su estilo sencillo y elegante.

“Arrancó el veranito”, escribió junto a la imagen, una frase que rápidamente fue replicada por fanáticos en redes sociales, evidenciando su fuerte conexión con su audiencia.

Antonela Roccuzzo se ha consolidado como referente de estilo, ya sea en looks casuales, deportivos o de gala, generando un gran impacto cada vez que comparte sus outfits.

Días antes, también había destacado en un viaje a Nueva York, donde asistió a eventos de moda internacional con marcas de lujo, reafirmando su presencia en el mundo fashion global.