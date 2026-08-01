Héroes del ascenso denunciaron deudas y destratos en Estudiantes de Río Cuarto

Varios futbolistas que lograron el histórico salto a Primera División difundieron una dura carta contra el club.

Hoy 00:17

El presente de Estudiantes de Río Cuarto sumó un nuevo conflicto. Un grupo de jugadores que consiguió el ascenso durante la temporada pasada y que ya no integra el plantel difundió una carta en la que denunció incumplimientos económicos, deudas y destratos por parte de la institución.

Los futbolistas reclamaron el pago de una parte del premio pactado por alcanzar la Primera División, logro conseguido en noviembre tras superar a Deportivo Madryn en la final del Reducido.

“El campeonato y el ascenso fueron resultado del trabajo de un grupo. El cumplimiento de los compromisos también debería serlo”, comienza el comunicado compartido en las redes sociales.

La deuda por el premio del ascenso

Según explicaron los protagonistas, el club solamente abonó una parte del monto correspondiente.

“Solo fue impactado el pago de la mitad que correspondía”, indicaron. A pesar de la deuda, aseguraron que decidieron esperar para no perjudicar a la institución.

“El plantel decidió esperar con paciencia, priorizando el bienestar del club y confiando en que la situación se normalizaría en un plazo razonable”, agregaron.

Sin embargo, sostuvieron que con el paso de los meses no encontraron una solución. Posteriormente se les habría presentado una nueva propuesta para cancelar el dinero pendiente mediante tres cuotas, con vencimientos fijados para el 10 de julio, 10 de agosto y 10 de septiembre.

“Lamentablemente, ese compromiso hasta el día de hoy tampoco se ha cumplido”, denunciaron.

Reclamo por un trato desigual

Los jugadores que dejaron Estudiantes también cuestionaron que los futbolistas que permanecieron en el plantel sí habrían recibido sus pagos.

“A quienes no formamos parte del club se nos informó que ‘se irá viendo’ la situación”, señalaron en el documento.

Además, consideraron que el dinero disponible podría haberse distribuido entre todos los integrantes del equipo que consiguió el ascenso.

“Una alternativa más equitativa hubiera sido distribuir el monto disponible entre todo el plantel campeón, aunque fuera en partes menores, respetando el compromiso asumido con todos por igual”, expresaron.

“Nuestro verdadero premio fue lograr algo histórico”

En el cierre de la carta, los firmantes remarcaron su respeto hacia los excompañeros que decidieron no pronunciarse públicamente.

También aclararon que, más allá del reclamo económico, consideran que el mayor reconocimiento fue haber llevado a Estudiantes de Río Cuarto a la máxima categoría.

“Nuestro verdadero premio fue y siempre será haber logrado algo histórico para el club”, concluyeron.