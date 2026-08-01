Lanús recibe a Instituto con la premisa de reaccionar tras el golpe en la Sudamericana

El Granate volverá a jugar ante su público después de quedar eliminado del certamen continental. La Gloria buscará sostener la recuperación conseguida frente a Platense.

Hoy 07:05

Lanús recibirá este domingo a Instituto de Córdoba, desde las 21.30, en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, por la tercera fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Nazareno Arasa, acompañado por los asistentes Ernesto Callegari y Erik Grunmann. Lucas Novelli estará a cargo del VAR y la transmisión será de TNT Sports.

El Granate afrontará su segunda presentación en el campeonato, ya que su compromiso correspondiente a la fecha anterior fue postergado por su participación en los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Lanús busca dejar atrás el mal trago copero

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino comenzó el Clausura con una victoria por 1-0 ante San Lorenzo, en la Fortaleza.

Sin embargo, llega golpeado después de sufrir una dura derrota por 4-0 frente a Cienciano, en Perú, resultado que decretó su eliminación de la competencia continental.

Ahora, Lanús intentará cambiar rápidamente la imagen y volver a hacerse fuerte ante su gente para sostener su buen comienzo en el torneo local.

Instituto quiere prolongar su recuperación

Instituto llega con mayor confianza después de conseguir su primera victoria en el campeonato.

La Gloria debutó con una derrota frente a Vélez, pero reaccionó en la segunda jornada al superar a Platense y volver a sumar de a tres.

El equipo conducido por Diego Flores buscará aprovechar el desgaste de su rival y obtener un resultado positivo como visitante.

Probable formación de Lanús

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Posible formación de Instituto

Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Lanús vs. Instituto: hora, TV y árbitro

Hora: 21.30.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Estadio: Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.