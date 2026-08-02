Clavos miguelito en los principales accesos: el curioso hecho registrado en la ciudad de Frías

Muchos vehículos sufrieron la pinchadura de sus neumáticos.

Hoy 09:30

La jornada electoral en la ciudad de Frías, departamento Choya, arrancó de manera tranquila y un curioso dato: los calles que permiten el acceso a la ciudad amanecieron cubiertas por los denominados clavos miguelito, un objeto metálico con puntas afiladas diseñado para pinchar los neumáticos de los vehículos.

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La situación provocó daños en varios neumáticos de distintos rodados cuyos conductores no lograron advertir los clavos a tiempo.

Más de 26 mil frienses en condiciones de votar

En la ciudad de Frías 26.250 personas están en condiciones de emitir su voto. Un total de 75 mesas fueron habilitadas en 9 establecimientos educativos.