Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 AGO 2026 | 16º
X
Locales

Clavos miguelito en los principales accesos: el curioso hecho registrado en la ciudad de Frías

Muchos vehículos sufrieron la pinchadura de sus neumáticos.

Hoy 09:30
Clavos miguelito.

La jornada electoral en la ciudad de Frías, departamento Choya, arrancó de manera tranquila y un curioso dato: los calles que permiten el acceso a la ciudad amanecieron cubiertas por los denominados clavos miguelito, un objeto metálico con puntas afiladas diseñado para pinchar los neumáticos de los vehículos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La situación provocó daños en varios neumáticos de distintos rodados cuyos conductores no lograron advertir los clavos a tiempo.

Más de 26 mil frienses en condiciones de votar
En la ciudad de Frías 26.250 personas están en condiciones de emitir su voto. Un total de 75 mesas fueron habilitadas en 9 establecimientos educativos.

TEMAS Elecciones Municipales 2026 Frías
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Elecciones 2026: consultá el padrón y conocé dónde votás este domingo en Santiago del Estero
  2. 2. Elecciones en Santiago: qué pasa si no votás este domingo y cuáles son las sanciones
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este domingo 2 de agosto: así estará el clima durante las elecciones municipales
  4. 4. Abrieron las mesas y Santiago del Estero ya elige sus nuevas autoridades municipales
  5. 5. Patricia Bullrich: "Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT