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Beatriz Yunes votó en la Escuela Técnica N°8 y destacó su primera experiencia como candidata

La candidata a intendente por La Libertad Avanza emitió su sufragio este domingo en el barrio Sarmiento.

Hoy 09:41
Beatriz Yunes

La candidata a intendente de la Capital por La Libertad Avanza, Beatriz Yunes, emitió su voto este domingo por la mañana en la Escuela Técnica N°8, ubicada en el barrio Sarmiento.

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Tras sufragar, Yunes se mostró muy contenta por la jornada electoral y destacó que se trata de una experiencia especial, al ser su primera vez como candidata.

En ese sentido, hizo referencia a todo lo que significó para ella haber tomado la decisión de postularse a la intendencia por primera vez y participar activamente de los comicios municipales.

La dirigente indicó que pasará gran parte del día junto a su familia y que, en horas de la tarde, se trasladará a la sede de La Libertad Avanza, donde esperará los resultados junto a su equipo de trabajo y militantes.

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