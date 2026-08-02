Sarmiento recibe a Independiente Rivadavia buscando cortar su mala racha

Sarmiento de Junín recibirá este lunes a Independiente Rivadavia, desde las 16.45, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro se disputará en el estadio Eva Perón, será dirigido por Pablo Echavarría y tendrá a Sebastián Habib a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El conjunto dirigido por Facundo Sava necesita conseguir sus primeros puntos después de comenzar el campeonato con dos derrotas por 3-2.

Sarmiento busca cambiar el rumbo

El Verde inició el semestre con la eliminación ante Boca por la Copa Argentina y tampoco logró sumar en sus primeras presentaciones del torneo local.

En el debut frente a Argentinos Juniors, comenzó arriba en el marcador, pero terminó perdiendo sobre el final. Luego cayó ante Banfield, en un encuentro en el que llegó a estar tres goles abajo y reaccionó durante los últimos minutos, aunque no consiguió alcanzar el empate.

Ante su público, Sarmiento intentará mejorar defensivamente y sostener durante todo el partido las buenas respuestas que mostró por momentos.

Independiente Rivadavia llega invicto

El conjunto mendocino atraviesa un presente muy diferente. Mientras espera su participación en los octavos de final de la Copa Libertadores, también avanzó en la Copa Argentina, torneo en el que defiende el título.

Por el Clausura todavía no perdió. En la primera fecha igualó sin goles frente a Atlético Tucumán y luego venció por 2-1 a Huracán, como local.

Independiente Rivadavia buscará prolongar su buen momento y llevarse un resultado positivo de Junín.

Sarmiento vs. Independiente Rivadavia: todos los datos

Hora: 16.45.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: Eva Perón.