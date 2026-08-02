Tras el triunfo en La Banda, Álvaro "Chueco" Blanco agradeció el respaldo de los vecinos

El viceintendente electo celebró el triunfo de la fórmula del Frente Cívico junto a Llamil Abdala, agradeció el respaldo de la militancia y aseguró que comenzará una nueva etapa para la ciudad.

Hoy 20:37

Tras conocerse los resultados de las elecciones municipales que consagraron a Llamil Abdala como intendente de La Banda, el viceintendente electo, Álvaro "Chueco" Blanco, expresó su satisfacción por el amplio respaldo obtenido en las urnas y afirmó que el resultado implica una gran responsabilidad para la nueva gestión.

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En diálogo con Radio Panorama, Blanco manifestó su emoción por el triunfo y destacó el trabajo realizado por la dirigencia y la militancia del Frente Cívico durante la campaña.

"Es una enorme alegría como bandeño. Estamos muy contentos y las primeras palabras son de agradecimiento a toda la dirigencia y la militancia por el trabajo que venimos realizando desde hace muchos años. Me siento orgulloso de que el Frente Cívico me haya dado la posibilidad de integrar esta fórmula ganadora", sostuvo.

El dirigente celebró que la diferencia obtenida en las urnas haya sido contundente y señaló que el espacio comenzó los festejos junto a los militantes.

"Los resultados son contundentes. Estamos festejando en la sede del Partido Justicialista y en un rato nos reuniremos con Llamil, que es nuestro intendente, para compartir este momento con toda la militancia y, sobre todo, agradecerles a los vecinos por el acompañamiento", expresó.

Blanco también destacó la participación de los bandeños en los comicios y aseguró que el mensaje de las urnas fue claro.

"Con una participación cercana al 70%, que es habitual en una elección municipal, los vecinos hablaron y nos eligieron como sus representantes políticos en la ciudad de La Banda. Ahora tenemos una responsabilidad muy grande a partir de este 2 de agosto", afirmó.

Respecto a la gestión que encabezará junto a Abdala, el viceintendente electo aseguró que buscarán trasladar a La Banda el modelo de gobierno que el Frente Cívico viene desarrollando en la provincia desde hace dos décadas.

"Para nosotros es muy fácil presentar un plan de gestión porque el Frente Cívico lleva más de 20 años transformando la realidad de los santiagueños. En La Banda no habíamos tenido esa oportunidad y ahora queremos demostrar que ese mismo modelo también puede aplicarse en nuestra ciudad", indicó.

Finalmente, sostuvo que uno de los principales objetivos será dejar atrás las divisiones políticas que marcaron a la ciudad en los últimos años.

"Queremos cerrar una grieta que durante mucho tiempo solo benefició a gobiernos anteriores. Nuestro objetivo es unir a todos los bandeños y trabajar por una ciudad mejor. También quiero agradecer profundamente a José Emilio 'Pichón' Neder, al senador Gerardo Zamora, conductor del Frente Cívico, y a todos los vecinos que confiaron en nosotros", concluyó.