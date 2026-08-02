Llamil Abdala celebró el triunfo: "Los bandeños nos dieron la oportunidad de iniciar un proceso de transformación"

El candidato del Frente Cívico fue electo intendente de La Banda. Tras conocerse los resultados, agradeció el respaldo recibido y aseguró que buscará impulsar cambios en la ciudad.

Hoy 20:42

Llamil Abdala se convirtió este domingo en el nuevo intendente de La Banda, luego de imponerse en las elecciones municipales como candidato del Frente Cívico. Tras confirmarse el resultado, celebró el triunfo junto a la militancia y agradeció el acompañamiento de los vecinos.

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En diálogo con Noticiero 7, Abdala destacó el trabajo realizado durante la campaña y el respaldo obtenido en las urnas.

"Agradezco enormemente a todos los militantes del Frente Cívico. Hicimos llegar el mensaje de crecimiento y de esperanza que los bandeños valoraron y que nos dan la oportunidad de iniciar este proceso de transformación", expresó.

El intendente electo sostuvo que el resultado representa el inicio de una nueva etapa para la ciudad y convocó a celebrar junto a los vecinos.

"Vamos a iniciar un festejo bien bandeño", manifestó.

Asimismo, Abdala aseguró que su gestión buscará generar cambios concretos en la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.

"En poco tiempo los bandeños van a ver cambios en su vida cotidiana, porque queremos vivir mejor", afirmó.

Finalmente, el flamante jefe comunal reiteró su agradecimiento a quienes respaldaron la propuesta del Frente Cívico y ratificó su compromiso de trabajar por el desarrollo de La Banda durante los próximos cuatro años.