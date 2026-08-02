Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo mientras combatían los incendios forestales en Grecia

Ocurrió este domingo en el pequeño pueblo costero de Psathas, en el golfo de Corinto, una zona arrasada por el fuego. Las víctimas fatales son un piloto danés y un operador griego. Hay varios focos activos y se activó el estado de máximas alerta.

Hoy 20:42

Grecia se enfrenta este domingo a incendios forestales en múltiples frentes, complicados por las condiciones meteorológicas en el país, donde dos helicópteros chocaron mientras combatían las llamas. Tras el accidente, se confirmó el saldo de dos muertos y dos heridos leves.

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"Expreso mi más profundo pesar por el trágico accidente con los dos helicópteros de combate a incendios alquilados que cobraron la vida de dos combatientes de primera línea en la guerra, con incendios en condiciones meteorológicas muy adversas, especialmente para nuestros medios aéreos", expresó el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

"La pérdida del coordinador griego y del operador danés mientras operaban en el gran incendio de Porto Germeno, nos llena a todos de dolor. Sinceras condolencias a sus familias", agregó.

El accidente se produjo sobre el pequeño pueblo costero de Psathas, en el golfo de Corinto, una región arrasada por las llamas desde el viernes por la noche.

Ambos helicópteros BELL habían sido alquiladas por el Departamentos de Bomberos griego. La segunda aeronave era operada por un piloto rumano y un coordinador griego, que fueron internados en el Hospital de Aviación General 251..

Se vienen días "extremadamente difíciles"

Kyriakos Mitsotakis anticipó que los próximos días serán "extremadamente difíciles" debido a las complicadas condiciones meteorológicas, especialmente el viento.

"Cuando los vientos soplan con tal fuerza, ni siquiera las decenas de aeronaves de las que disponemos pueden operar con seguridad", escribió en Facebook al referirse a vientos que han alcanzado los 100 km por hora.

En una semana, más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas han sido arrasadas por las llamas en este país golpeado por la crisis climática, como el conjunto de la cuenca mediterránea.

Afectada cada verano por incendios debido a las frecuentes olas de calor y a la sequía, Grecia había estado hasta ahora relativamente a salvo de los grandes fuegos que golpearon al inicio de la temporada estival a Francia y España.

Ahora, en plena temporada turística, se encuentra en estado de máxima alerta.

"Hay momentos en que la naturaleza y la intensidad de los fenómenos meteorológicos superan cualquier planificación humana y cualquier capacidad operativa", señaló Mitsotakis.

El sábado, la violencia del viento impidió durante varias horas que decenas de aviones cisterna intervinieran.

Un probable "megaincendio"

Cerca de Psatha, la localidad de Porto Germeno -a unos 70 km al noroeste de Atenas- es un lugar de veraneo muy apreciado por los habitantes de la capital, que allí poseen casas de vacaciones y cuya población aumenta considerablemente en verano.

Los daños ya son de por sí considerables, afirmaron varios testigos a la AFP. Decenas de viviendas han resultado dañadas o destruidas, según las autoridades.

En un pueblo cercano al incendio, policías en moto intervinieron tocando el claxon con fuerza para ordenar la evacuación de la población. Llamaron a las puertas de cada casa gritando "¿Hay alguien ahí?", según imágenes difundidas por la policía griega.

De acuerdo a Théodore Giannaros, meteorólogo especializado en incendios e investigador del Observatorio Nacional, los incendios alrededor de Porto Germeno parecen haber afectado una zona de más de 10.000 hectáreas, casi el doble de la estimación inicial.

"Lamentablemente, es muy probable (si no casi seguro) que este incendio sea clasificado como un megaincendio", escribió en Facebook.

Los bomberos intentan este domingo impedir que el fuego se acerque a la periferia oeste de Atenas.

Varios frentes activos

En la isla de Cefalonia, en el mar Jónico, otro incendio se declaró el sábado en una zona boscosa y siguió avanzando.

En el pequeño puerto pesquero turístico de Katelios, se evacuaron los hoteles y los alojamientos turísticos.

Un hombre de 44 años fue detenido el domingo en Cefalonia, sospechoso de haber provocado deliberadamente el incendio, según la agencia de noticias griega ANA.

Tres bomberos murieron esta semana en funciones, dos en Creta y uno en el Peloponeso. A principios de esta semana, incendios en las islas de Creta y Paros afectaron otras 6.000 hectáreas, indicó meteo.gr.

Las autoridades griegas prevén ahora una disminución progresiva de los vientos. Así, se espera que estos amainen a última hora del día, con una velocidad media de entre 20 y 30 km/h, según meteo.gr.

Los científicos advierten de que los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático provocado por la actividad humana.

En Europa este verano está marcado por las olas de calor y la sequía, que causaron fuegos de proporciones históricas en España y Francia, ya bajo control.

En el suroeste de Francia, el peor incendio forestal en el país desde 1949 arrasó 42.000 hectáreas y obligó a evacuar a más de 220.000 personas de Gironda, aunque la situación ya se controló.

Sin embargo, las miradas se giran actualmente hacia la región de Var, en el sureste, donde un nuevo incendio declarado el viernes ha arrasado unas 1.800 hectáreas y "todavía no está controlado", algo que "tomará varios días", según los bomberos regionales.