Huracán y Atlético Tucumán chocan en Parque Patricios buscando sumar de a tres

El Globo intentará recuperarse de la caída ante Independiente Rivadavia, mientras que el Decano llega fortalecido tras vencer a Central Córdoba.

Hoy 00:48

Huracán recibirá este lunes a Atlético Tucumán, desde las 21.15, en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro será dirigido por Bruno Amiconi, contará con Hernán Mastrángelo a cargo del VAR y será televisado por ESPN Premium.

El Globo buscará volver al triunfo ante su gente, mientras que el conjunto tucumano intentará sostener su buen comienzo en el campeonato.

Huracán quiere recuperarse como local

El equipo dirigido por Diego Martínez comenzó el semestre con una victoria por 1-0 ante Banfield, en Parque Patricios.

Sin embargo, en la segunda jornada cayó por 2-1 frente a Independiente Rivadavia, como visitante. Ahora buscará reencontrarse con los tres puntos para acomodarse tanto en su zona como en la tabla anual.

Durante la semana, el entrenador recibió una noticia importante con el regreso de Ignacio Pussetto. El delantero llegará a préstamo desde Independiente por 18 meses, hasta diciembre de 2027, con una opción de compra fijada en 1.500.000 dólares.

Atlético Tucumán llega invicto

El Decano tuvo un buen comienzo de campeonato. En el debut igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia y luego venció por 2-0 a Central Córdoba, en el estadio Único Madre de Ciudades.

Leandro Díaz fue la figura de aquella victoria al convertir los dos goles del conjunto dirigido por Julio César Falcioni.

Atlético Tucumán buscará sumar nuevamente para continuar alejándose de la zona baja de la tabla y afrontar con mayor tranquilidad la lucha por la permanencia.

Huracán vs. Atlético Tucumán: hora, TV y árbitro

Hora: 21.15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.