"La reconstrucción de La Banda comienza hoy": el primer mensaje de Llamil Abdala como intendente electo

Desde los festejos en el centro de la ciudad, convocó a los vecinos a acompañar una nueva etapa y prometió una gestión cercana y abierta al diálogo.

Hoy 22:51

El intendente electo de La Banda, Llamil Abdala, celebró este domingo el triunfo del Frente Cívico por Santiago en las elecciones municipales y aseguró que comienza una nueva etapa para la ciudad. Desde el escenario montado en el centro bandeño, agradeció el respaldo de los vecinos y convocó a trabajar unidos para recuperar el municipio.

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"El Frente Cívico ha vencido. La noche ha terminado, la larga noche ha llegado a su fin. Empieza una etapa nueva en la ciudad, con luz, con progreso y con alegría. Nadie los ha obligado a salir hoy a festejar y estamos celebrando en el corazón de La Banda porque estamos felices", expresó durante los festejos.

Abdala agradeció el apoyo recibido en las urnas y afirmó que su gestión estará destinada a todos los vecinos, independientemente del voto que hayan emitido. "Les agradecemos de todo corazón al 52 por ciento de los votantes que nos han elegido, pero quiero que sepan que aquellos ciudadanos bandeños que no nos acompañaron también van a tener un intendente que trabajará para ellos. Vamos a gobernar para todos los bandeños", sostuvo.

En otro tramo de su discurso, pidió el acompañamiento de la comunidad para encarar la nueva etapa de gobierno. "La reconstrucción de La Banda comienza hoy y la debemos hacer entre todos, para construir una hermandad de buenos vecinos y lograr un mejor vivir", afirmó.

Asimismo, ratificó uno de los principales compromisos asumidos durante la campaña electoral y aseguró que mantendrá un contacto permanente con los vecinos. "Van a tener un intendente que camina su ciudad, que conversa con sus ciudadanos, que escucha y acompaña, que se va a sacrificar las horas y los días necesarios para reconstruir la ciudad. Me van a ver en la calle, como me ven siempre, y van a poder hablar conmigo y contarme sus cosas", señaló.

Visiblemente emocionado, Abdala cerró su mensaje reiterando cuál será el objetivo de su gestión. "Quiero ser un buen intendente, nada más. Mañana comienza La Banda de la luz, del progreso, de la alegría, de la reconstrucción y de la hermandad", concluyó ante los militantes y vecinos que participaron de los festejos.