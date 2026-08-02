“Una nueva mentira”: los medios de Irán niegan el acuerdo preliminar de paz que anunció Donald Trump

La agencia de noticias iraní Mehr salió a desmentir al presidente de los Estados Unidos, quien aseguró que va a detener los ataques "a pedido de Irán y otros países de Medio Oriente".

Hoy 22:47

La agencia de noticias iraní Mehr negó el domingo la afirmación del presidente Donald Trump de que la república islámica pidió a Estados Unidos abstenerse de realizar nuevos ataques.

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Citando a funcionarios militares, la agencia dijo que la acusación del presidente de Estados Unidos "no era más que una nueva mentira" y que las fuerzas armadas iraníes estaban "en máxima alerta y listas ante cualquier eventualidad".

El sábado, el presidente Trump había señalado que Estados Unidos e Israel habían acordado suspender nuevos ataques previstos contra Irán a petición de Teherán y de otros países de la región, a condición de que se alcanzara rápidamente un acuerdo.

“Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo", afirmó el mandatario estadounidense.

El mandatario republicano dijo que el eventual acuerdo tendría que incluir la "Inmediata, Completa y Total APERTURA DEL ESTRECHO DE ORMUZ, y el fin de la amenaza nuclear de Irán".

El domingo, otra agencia de noticias iraní, Fars, citando "una fuente cercana al equipo de negociación nuclear", indicó al respecto que "mientras Estados Unidos mantenga sus acciones hostiles, el estrecho de Ormuz seguirá cerrado".

La guerra en Oriente Medio comenzó el 28 de febrero con una campaña de bombardeos israeloestadounidenses contra Irán, y ha causado miles de muertos en la región.

Desde entonces, Irán ha bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, provocando fuertes perturbaciones en la economía mundial, porque afecta esta vía por la que en tiempos normales transita aproximadamente el 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

En represalia, Estados Unidos ha establecido un bloqueo naval de los puertos iraníes.