Yanina Iturre se impone con más del 56% de los votos y continuará al frente de la Municipalidad de Fernández

La candidata del Frente Cívico obtuvo una amplia ventaja en las elecciones municipales y logró la reelección, según los resultados provisorios.

Hoy 22:49

Yanina Iturre, candidata del Frente Cívico, se imponía este domingo en las elecciones municipales de Fernández y continuará al frente de la Municipalidad, de acuerdo con los resultados provisorios del escrutinio.

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Con el 93,75% de las mesas escrutadas, Iturre reunía 6.302 votos, equivalentes al 56,28% de los sufragios, una diferencia que le permitía asegurar un nuevo mandato al frente del Ejecutivo municipal.

Detrás de la candidata del oficialismo se ubicaban Eduardo Alberto Cameranesi, del Frente Cívico MEP, con 2.472 votos (22,08%); Carlos Silva, del Partido Justicialista, con 1.575 votos (14,07%); y Mauro Alberto Farías, de La Libertad Avanza, con 849 votos (7,58%).

La elección registraba una participación del 68,84%, con 16.533 votantes, mientras que el escrutinio avanzaba con 45 de las 48 mesas contabilizadas, según los datos provisorios oficiales.

Con esta victoria, Yanina Iturre renovará su mandato al frente de la Municipalidad de Fernández, en una jornada electoral que se desarrolló con normalidad y que definió las nuevas autoridades comunales en distintas localidades de la provincia.