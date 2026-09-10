Anya Taylor-Joy protagoniza una audaz sesión de fotos y habla de su vida bajo los reflectores

La actriz protagonizó una impactante producción para V Magazine, con looks experimentales y reveladores, y aprovechó la entrevista para reflexionar sobre la fama, la exposición pública y la necesidad de preservar su privacidad.

10/09/2026

Anya Taylor-Joy volvió a captar todas las miradas con una audaz sesión de fotos para V Magazine, en la que apostó por una estética artística, provocadora y cargada de sensualidad.

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La actriz fue fotografiada con diferentes diseños experimentales, entre ellos llamativos vestuarios confeccionados en papel, en una producción que explora distintas formas y texturas. Algunos de los looks fueron especialmente reveladores y dejaron a Taylor-Joy como protagonista absoluta de las imágenes.

Más allá de la producción fotográfica, la protagonista de Gambito de dama aprovechó la entrevista para hablar sobre lo que significa vivir permanentemente bajo los reflectores. La actriz reconoció que la exposición puede resultar difícil de manejar y que hubo momentos en los que llegó a sentirse perseguida por la atención que despertaba su figura.

Con el tiempo, Taylor-Joy explicó que aprendió a establecer límites y a distinguir entre las opiniones que realmente tienen valor para ella y aquellas provenientes de personas que no conocen su vida personal.

La entrevista tuvo además una particularidad: fue realizada por Miley Cyrus, otra artista que experimentó desde muy joven las consecuencias de una enorme exposición pública.

Entre la moda, la sensualidad y una mirada más personal sobre la fama, Anya Taylor-Joy volvió a demostrar por qué es una de las figuras más llamativas de Hollywood, tanto frente a las cámaras como fuera de ellas.