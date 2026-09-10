Álvaro Montero no llega y Boca tendrá a Brey ante Central Córdoba

El arquero colombiano permanecerá en su país por el fallecimiento de su abuela y no estará este viernes ante el Ferroviario. Leandro Brey será titular en la Bombonera por la novena fecha del Torneo Clausura.

10/09/2026

Boca Juniors tendrá una baja importante para recibir este viernes a Central Córdoba, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Finalmente, Álvaro Montero no llegará a tiempo a la Argentina y se perderá el encuentro ante el conjunto santiagueño, por lo que Leandro Brey será su reemplazante en la Bombonera.

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El arquero colombiano viajó a su país para participar del funeral de su abuela y tiene previsto regresar a Buenos Aires durante el fin de semana. De esta manera, Brey tendrá nuevamente la posibilidad de defender el arco del Xeneize, mientras Montero apunta a estar disponible para la revancha ante San Pablo en el Morumbí, por la Copa Sudamericana.

Brey, surgido de Los Andes, fue titular en el primer partido de este segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. A punto de cumplir 24 años, disputará su 15ª participación en el año, la 13ª como titular, después de haber reemplazado a Agustín Marchesín tras su grave lesión de rodilla.

El resto del equipo de Boca ante Central Córdoba también sería casi en su totalidad alternativo. Con la revancha ante los brasileños como principal objetivo, el Vasco volverá a apostar por una rotación profunda en el torneo local, pese a que el Xeneize todavía no tiene asegurada su clasificación a los playoffs.

Desde su llegada a mediados de año, después de disputar el Mundial con su selección, Montero acumuló 14 partidos en el arco de Boca. Luego de un comienzo con algunas dudas, sus últimas actuaciones le permitieron ganar confianza y fueron importantes para que el equipo continúe con vida en las tres competencias. En ese período recibió 12 goles y mantuvo la valla invicta en cinco oportunidades.