Boca cerró la venta de Kevin Zenón y se irá al Atlas de México

El Xeneize llegó a un acuerdo con el club mexicano por el 100% del pase del volante correntino, en una operación cercana a los 6 millones de dólares. El futbolista podría viajar este jueves para realizarse la revisión médica y firmar por cuatro años.

10/09/2026

Kevin Zenón está a un paso de dejar Boca. Después de varios días de negociaciones, el Xeneize llegó a un acuerdo con Atlas de México para concretar la venta del volante correntino por una cifra cercana a los 6 millones de dólares por el 100% de su pase.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La operación se aceleró en las últimas horas y los clubes ya intercambian la documentación necesaria para formalizar la transferencia. Si no surge ningún inconveniente, Zenón podría viajar este jueves a México, donde se realizaría la revisión médica y firmaría un contrato por cuatro años. El tiempo es un factor clave porque el mercado de pases mexicano cierra este viernes 11 de septiembre.

La transferencia también representará un ingreso para Unión, ya que Boca posee el 80% de los derechos económicos del futbolista y el club santafesino conserva el 20% restante. La salida de Zenón no resulta sorpresiva, debido a que su posible llegada al fútbol mexicano era una posibilidad que había tomado fuerza durante los últimos días.

Incluso, Rodolfo Arruabarrena había reconocido públicamente que existía una negociación después del empate ante Gimnasia de Mendoza. “Hay una negociación. He sido claro con él hace mucho tiempo, y él también. Mientras el club no me diga lo contrario, lo utilizaré”, había expresado el entrenador.

El jugador que había recuperado Arruabarrena

La particularidad de la salida es que Arruabarrena había vuelto a darle protagonismo a Zenón después de un largo período con poca continuidad. El mediocampista había quedado relegado durante buena parte de 2026, pero en esta segunda etapa del entrenador comenzó a sumar minutos y recuperó consideración dentro del plantel.

En lo que va del año, Zenón disputó 13 partidos, aunque solamente cuatro fueron como titular y en nueve ocasiones ingresó desde el banco. Su última presencia desde el arranque fue ante Gimnasia de Mendoza, cuando convirtió el 2-1 parcial con una buena definición. Luego, ante San Pablo por la Copa Sudamericana, permaneció entre los suplentes y no ingresó.

El final del ciclo de Zenón en Boca

El correntino llegó a Boca en enero de 2024 procedente de Unión y rápidamente se convirtió en una pieza importante. Con el paso del tiempo perdió terreno y atravesó una etapa con escasa participación, hasta recuperar protagonismo durante el ciclo de Arruabarrena.

En total, Zenón disputó 92 partidos con la camiseta de Boca, 59 de ellos como titular, y convirtió 11 goles. A los 25 años, el volante está a punto de cerrar su etapa en el Xeneize y todo indica que continuará su carrera en Atlas de México, equipo dirigido por Hernán Crespo.