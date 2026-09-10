Autoridades provinciales y nacionales recorrieron establecimientos productivos y destacaron el potencial de la provincia

Néstor Machado encabezó una agenda junto a autoridades de la Nación, en la que Comeco fue destacado como "un modelo a nivel nacional" en comercialización de frutas y hortalizas.

10/09/2026

En el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer el desarrollo productivo y la articulación público-privada, autoridades provinciales y nacionales realizaron una recorrida por distintos establecimientos productivos de la provincia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades incluyeron una visita al Mercado Concentrador Frutihortícola Comeco y a la firma Alcaparras Argentinas, donde se abordaron temas vinculados con la comercialización, trazabilidad y agregado de valor.

En el recorrido el ministro de Producción de la provincia, Néstor Machado, estuvo acompañado por el subsecretario de Economías Regionales y de Pequeños y Medianos Productores de la Nación, Martín Giaccio; el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Martín Fernández; el director nacional de Agricultura, Jorge Gambale y el director de Agricultura y Ganadería de la provincia, Javier Togo.

Durante la visita a Comeco se destacó el modelo de trabajo desarrollado, basado en la articulación entre el sector público y privado y orientado a fortalecer la comercialización de frutas y hortalizas.

Machado destacó que Comeco es un modelo a nivel nacional, el resultado de un trabajo conjunto público-privado. Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y las posibilidades de crecimiento que presenta el Mercado Frutihortícola como parte de una apuesta del Estado que puso en valor el proceso de transformación con una nueva infraestructura considerada de referencia para otros mercados del país.

Giaccio también elogió el funcionamiento de Comeco. “Es un lujo el mercado que tiene Santiago del Estero y son estos ejemplos los que hay que replicar para mejorar lo que es la comercialización de fruta y hortaliza”, expresó.

El funcionario remarcó además que el objetivo de la visita fue conocer las experiencias existentes y acompañar los procesos que se desarrollan desde el territorio, poniendo en valor el conocimiento de quienes trabajan diariamente en la actividad productiva.

Posteriormente, parte de la comitiva se trasladó a la sede de Alcaparras Argentinas, en el km 724 de la ruta 34, en La Banda, donde mantuvo una reunión con su presidente, Pablo Rico; la socia gerente de Bio Propagaciones, Mariana Lo Pinto; y representantes de Senasa NOA-Sur.

La actividad incluyó un recorrido por el laboratorio y permitió a las autoridades conocer de primera mano el proceso productivo y las experiencias que se desarrollan en la provincia, fortaleciendo el intercambio entre organismos públicos, empresas y representantes del sector productivo.

También se analizaron oportunidades de crecimiento y fortalecimiento de las cadenas productivas.