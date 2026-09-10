El FMI afirmó que el crecimiento de la morosidad en la Argentina no representa un riesgo para el sistema financiero

La vocera del organismo afirmó que monitorean la situación, pero que el endeudamiento de las familias es bajo en relación con el PBI. Además, resaltó que los bancos tienen los recursos para cubrir los créditos impagos.

10/09/2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) se refirió al aumento de la morosidad en Argentina y descartó que represente una vulnerabilidad significativa para el sistema financiero. Sin embargo, el organismo consideró necesario profundizar el acceso al crédito para acompañar el crecimiento de la economía.

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Según los últimos datos oficiales, la irregularidad en los pagos alcanza al 7,7% del total de los préstamos, aunque el porcentaje supera el 12% en las tarjetas de crédito de las familias y es mayor al 16% en los préstamos personales.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, sostuvo este jueves: “Estamos monitoreando el reciente aumento en las tasas de morosidad de los hogares. No consideramos que esto represente una vulnerabilidad financiera significativa para Argentina”.

Kozack explicó que el endeudamiento de los hogares se mantiene relativamente bajo, en torno al 8% del PBI, un nivel inferior al registrado en varios países de América Latina. También destacó que los bancos argentinos cuentan con una buena capitalización y liquidez, además de provisiones que cubren más del 85% de sus préstamos en situación de incumplimiento.

En este contexto, la portavoz del organismo remarcó la importancia de ampliar el crédito. “En general, el sistema bancario argentino es bastante reducido; por ello, profundizar dichos mercados —facilitando el acceso al crédito y canalizando el ahorro de los argentinos hacia inversiones y oportunidades— será fundamental de cara al futuro”, señaló.

Kozack destacó que el Gobierno ya trabaja en mecanismos destinados a desarrollar fuentes de financiamiento de más largo plazo, con el objetivo de consolidar los avances logrados en materia de estabilización y crecimiento.

El FMI volvió a respaldar el programa económico

Durante su exposición, la portavoz del FMI también volvió a destacar los resultados del plan de estabilización del Gobierno de Javier Milei, especialmente en materia de superávit fiscal y reducción de la inflación.

“Se ha reactivado el crecimiento, se ha reducido la pobreza y se están recomponiendo las reservas internacionales”, afirmó.

Además, señaló que existe una creciente confianza de los mercados, reflejada en la reducción del riesgo país, la mejora de las calificaciones crediticias y el aumento de los proyectos de inversión privada.

No obstante, Kozack advirtió que todavía existen desafíos. Entre las prioridades mencionó la necesidad de recomponer las reservas, reducir los riesgos de financiamiento, preservar el ancla fiscal y fortalecer los marcos de política económica para enfrentar eventuales shocks externos.

La portavoz también planteó la necesidad de diversificar las fuentes de crecimiento de la Argentina. Según explicó, hasta el momento la expansión estuvo impulsada principalmente por los sectores energético, minero y agrícola, por lo que consideró conveniente ampliar esa base.

En ese sentido, señaló que el Gobierno trabaja en cuestiones vinculadas con la infraestructura, incluyendo proyectos de licitación de rutas y trenes.

Finalmente, al referirse a la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Kozack sostuvo que la iniciativa debería contribuir al proceso de desinflación y, a largo plazo, favorecer una mejora de los ingresos reales de los hogares argentinos.