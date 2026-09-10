Fabricio Bustos negocia su salida de River y podría dejar el club

El lateral derecho, que tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027, inició conversaciones para rescindir su vínculo. Su ciclo en Núñez podría terminar después de poco más de dos años.

10/09/2026

Fabricio Bustos negocia la rescisión de su contrato con River y podría dejar el club en los próximos días. El lateral derecho lleva varias semanas entrenándose apartado en el predio de Cantilo y comenzó las conversaciones para finalizar anticipadamente un vínculo que tiene vigencia hasta diciembre de 2027.

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El defensor había sido relacionado con Independiente y Rosario Central, aunque ninguno de los dos clubes avanzó formalmente por su incorporación. Por ese motivo, su salida de River podría concretarse incluso con el mercado de pases del fútbol argentino ya cerrado. De todos modos, los equipos que todavía cuentan con cupo pueden incorporar, mientras que también existen mercados abiertos en países como Brasil, Rusia y México.

Bustos llegó al Millonario en 2024 procedente de Internacional de Porto Alegre, en una operación cercana a los cinco millones de dólares. Durante su etapa en Núñez disputó 53 partidos y su última presentación fue ante Blooming, por la Copa Sudamericana.

El lateral había quedado en el centro de la escena durante la serie ante Independiente Santa Fe, cuando Eduardo Coudet tuvo que improvisar con Lucas Martínez Quarta como lateral derecho. La situación se produjo después de que River no pudiera inscribir en la Copa Sudamericana a Giovanni González, quien había llegado para ocupar ese puesto.

Si finalmente se concreta su salida, Bustos será el duodécimo jugador marginado que deja River. El único futbolista de ese grupo que todavía continúa en el plantel apartado es Matías Viña, cuya situación depende de Flamengo, dueño de su pase y club que actualmente busca un nuevo destino para el uruguayo.