El gobernador Elías Suárez recibió a autoridades y miembros de la Academia de Ciencias y Artes

La entidad, creada en 2007, le entregó al mandatario el tercer tomo de su libro institucional y destacó el respaldo del Gobierno provincial a las instituciones científicas y culturales.

10/09/2026

En el marco de los encuentros institucionales que se desarrollan en Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia, Elías Suárez, recibió a los integrantes de la Academia de Ciencias y Artes de Santiago del Estero, entidad creada en el año 2007 por iniciativa del Dr. Ing. Néstor R. Ledesma y reglamentada mediante la Ley Provincial N° 7.042, cuyo objeto es promover y difundir investigaciones científicas y técnicas, estimular la producción artística y reunir en su seno a estudiosos santiagueños pertenecientes a academias nacionales.

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Durante la recepción protocolar, que contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, el gobernador Elías Suárez dio la bienvenida a la comitiva integrada por el presidente de la institución, Castor López; el vicepresidente, Ricardo Aznárez; y los académicos Pedro J. Basbús, Raúl J. Castillo, R. Pablo Lucatelli, Antonio Castiglione, Ricardo Touriño, Hugo Argañaraz, José Togo, Guillermo E. Dargoltz y Juan Viaña.

En el encuentro se debatieron temas centrales para la institución, entre ellos los objetivos que persigue la Academia en su labor científica, técnica y artística. En ese marco, el gobernador Elías Suárez expresó con claridad que las instituciones civiles y profesionales cuentan con el respaldo del Gobierno provincial, en el marco de un orden y equilibrio en la gestión administrativa orientados a generar un programa de crecimiento y desarrollo de cara al futuro de Santiago del Estero.

El titular de la entidad repasó los antecedentes históricos del organismo y la labor que lleva adelante mediante sesiones ordinarias mensuales que tienen como sede al Archivo Histórico de la Provincia.

Como testimonio de la labor realizada, las autoridades académicas entregaron al gobernador el tercer tomo del libro institucional, publicación que compila producciones de investigación y rinde homenaje, en sus sitiales, a destacadas figuras de la ciencia y el arte provincial.

A su turno, Aznárez valoró el acompañamiento continuo del Gobierno provincial en materia de capacitación y formación de recursos humanos, y remarcó la importancia de la integración interdisciplinaria y transdisciplinaria como pilar fundamental para el desarrollo de Santiago del Estero.

Finalmente, el gobernador Elías Suárez agradeció la visita, ratificó el compromiso del Estado con el desarrollo del conocimiento y la cultura local.