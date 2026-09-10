UTA: la Lista Marrón pidió "un cambio de verdad" y recuperar la seccional santiagueña

Eduardo Palma y Ángel Villalba, referentes de la Lista Marrón, hablaron con Radio Panorama sobre las próximas elecciones de la UTA y plantearon sus principales reclamos en materia salarial, obra social y conducción gremial.

10/09/2026

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se prepara para las elecciones de renovación de autoridades, previstas para los 7 y 8 de octubre, en un proceso que tendrá especial relevancia en Santiago del Estero, donde competirán las distintas listas que participan de la interna nacional.

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En diálogo con Radio Panorama, Eduardo Palma y Ángel Villalba, integrantes de la Lista Marrón, plantearon la necesidad de producir un cambio en la conducción del gremio y recuperar la actividad de la seccional santiagueña.

Palma explicó que en la elección participan cuatro listas y destacó el funcionamiento de la Junta Electoral. Según sostuvo, la lista que se imponga en cada provincia asumirá la conducción de la respectiva seccional, algo que, afirmó, no ocurrió en las elecciones anteriores.

Uno de los principales ejes de su planteo fue la situación salarial de los trabajadores del transporte. Palma cuestionó el desempeño de la conducción nacional y afirmó que el gremio “ha perdido mucho poder adquisitivo”.

“Todas las paritarias se sacan muy a la baja. Tenemos un representante nacional de muchos años en la UTA y hoy necesitamos un cambio de verdad, para obtener una paritaria como corresponde”, sostuvo.

El dirigente señaló además que algunos trabajadores santiagueños decidieron trasladarse a otras provincias en busca de mejores ingresos. “Hay compañeros de Santiago que se han ido a trabajar al sur porque la remuneración es mucho mejor que en Santiago con otros tipos de convenios”, explicó.

Palma también aseguró que el deterioro salarial afecta a trabajadores de otras jurisdicciones y remarcó que “hoy en día con un solo trabajo no alcanza”.

Otro de los temas abordados fue el avance de plataformas como Uber y su impacto sobre el transporte público. Palma consideró que las aplicaciones representan una competencia importante, aunque atribuyó parte del problema a las deficiencias del servicio de colectivos. “El pasajero no espera el colectivo sabiendo que va a esperar 40 minutos, toca un botón y pide una moto o un auto que va a la puerta de la casa y te lleva por un costo menor al boleto”, sostuvo.

Por su parte, Ángel Villalba puso el foco en la situación de la seccional local y planteó como uno de los objetivos centrales de la Lista Marrón “reconstruir la seccional”.

“Queremos reconstruir la seccional, darle vida porque está muy abandonada”, afirmó.

Villalba también cuestionó la situación de la obra social de los trabajadores de UTA en Santiago del Estero. Según explicó, los afiliados llevan más de dos años sin contar con la cobertura habitual. “Hace más de dos años que no tenemos obra social, porque todo viene desde Nación y está cortado”, manifestó.

Ante esta situación, señaló que UPCN colabora actualmente con la atención primaria de los trabajadores. “Nos da una mano para brindar la atención primaria para nuestros compañeros, y es una forma de ayudar, porque de UTA Nacional no nos dan nada”, expresó.

Con estos planteos, la Lista Marrón buscará disputar la conducción de la seccional santiagueña y promover un cambio en la conducción nacional del sindicato, con el foco puesto en la recuperación salarial, la reconstrucción de la estructura local y la restitución de los servicios para los afiliados.