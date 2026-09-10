Neymar cruzó a los hinchas de Atlético Mineiro: "Sin rodillas soy mejor que todo su equipo"

El brasileño, que no pudo jugar por una lesión muscular, observó desde un palco el triunfo 2-0 de Santos y respondió a las provocaciones de los fanáticos del Galo con varias frases picantes.

10/09/2026

Neymar volvió a ser protagonista fuera de la cancha. El delantero de Santos se perdió por una lesión muscular el partido ante Atlético Mineiro, pero siguió el encuentro desde un palco del estadio Urbano Caldeira y protagonizó un tenso cruce con los hinchas visitantes durante el triunfo del Peixe por 2-0, en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ubicación del palco generó un escenario particular, ya que estaba situado justo por encima de la parcialidad del Galo. Desde allí, los simpatizantes visitantes comenzaron a provocarlo con cargadas relacionadas con su lesión y su ausencia en el partido. Neymar respondió con humor y no dudó en devolver las burlas durante distintos momentos del encuentro.

Una de sus primeras respuestas fue contundente: "No juega contra equipos chicos". Luego subió todavía más el tono y lanzó una de las frases que rápidamente se volvió viral: "Sin rodillas soy mejor que todo su equipo". Finalmente, volvió a provocar a los hinchas con otra declaración: "Tienen suerte que no estoy, sino hoy eran cuatro".

Durante el partido, el futbolista también celebró los avances de Santos, lanzó besos hacia los hinchas visitantes y se señaló varias veces el escudo del club que llevaba en su buzo. El resultado dejó al Peixe con una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta.

Neymar también tuvo un cruce con un periodista

El episodio con los hinchas no fue el único momento de tensión que protagonizó Neymar. Mientras abandonaba Vila Belmiro después del partido, el delantero tuvo otro intercambio, esta vez con el periodista Ricardinho Martins, a quien calificó de "corneteiro".

Luego, el futbolista agregó otra frase dirigida al comunicador: "Aquí frente a las cámaras sos amigo, te estoy vigilando".

Santos sacó ventaja ante Atlético Mineiro

Dentro de la cancha, Gabriel Barbosa fue una de las figuras del triunfo de Santos al participar directamente en los dos goles del encuentro. El delantero aportó las asistencias para Willian Arão, durante el primer tiempo, y para el uruguayo Christian Oliva, en el complemento.

La serie entre Santos y Atlético Mineiro tendrá su definición el próximo miércoles en el Mineirao. El equipo paulista intentará defender la ventaja conseguida como local para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana.