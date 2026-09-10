Juana Repetto vivió un dramático momento junto a su hijo por un incendio

La actriz se encontraba en un edificio realizando una producción de fotos cuando comenzó a sonar la alarma. Debió evacuar rápidamente con Timoteo y luego mostró en redes sociales cómo quedó tras el susto.

10/09/2026

Juana Repetto atravesó un momento de máxima tensión mientras se encontraba junto a su hijo Timoteo en un edificio donde realizaba una producción de fotos. Un incendio desató la alarma entre las personas que estaban en el lugar y obligó a realizar una evacuación de urgencia.

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La actriz contó a través de sus redes sociales que tuvo que salir rápidamente por las escaleras con su hijo, mientras el humo y el olor a quemado comenzaban a hacerse presentes en el edificio.

“Evacuamos corriendo con el bebé por la escalera, una alarma que sonaba fuertísimo”, relató Repetto al compartir parte de lo ocurrido con sus seguidores.

Una vez fuera del edificio, la actriz se refugió junto a otras personas que también habían sido evacuadas. En las imágenes que publicó posteriormente se la pudo ver visiblemente afectada y temblando por la situación que acababa de atravesar.

“Olor, humo y yo a medio hacer, así entre las mil personas evacuadas”, escribió en una de sus historias, al mostrar el contexto que se vivió después de abandonar el lugar.

El episodio ocurrió mientras Repetto cumplía con una jornada laboral que había comenzado con normalidad, pero que terminó interrumpida por el incendio y la necesidad de evacuar rápidamente el edificio.

Luego del susto, la actriz decidió llevar tranquilidad a quienes se habían preocupado al conocer lo sucedido y confirmó que tanto ella como Timoteo se encontraban bien.

“Estamos bien”, aseguró finalmente Repetto, dejando en claro que, pese al fuerte momento vivido y al impacto que reflejaron sus imágenes, el episodio no dejó consecuencias para ella ni para su hijo.