Milei celebró el nuevo dato de inflación y apuntó a Caputo: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO”

El IPC de agosto fue del 1,7%, el menor registro mensual desde junio de 2025. El Presidente felicitó a Luis Caputo y el ministro de Desregulación destacó el rumbo económico del Gobierno.

10/09/2026

El Gobierno nacional salió a celebrar el dato de inflación de agosto, luego de que el Indec informara una variación del 1,7%, el registro mensual más bajo de los últimos 14 meses y el menor para un mes de agosto desde 2017.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La reacción comenzó apenas se conoció el índice oficial. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió los principales números de la medición y destacó la desaceleración de los precios respecto de julio, cuando la inflación había sido del 2,1%.

Caputo remarcó que el 1,7% de agosto llevó la inflación acumulada durante los primeros ocho meses del año al 21,3%, mientras que la variación interanual quedó en 33,5%.

El titular del Palacio de Hacienda también puso el foco en algunos componentes del índice. Señaló que la inflación núcleo fue del 1,8%, mientras que los precios regulados aumentaron 2,2% y los estacionales registraron una baja del 0,9%. Además, destacó la evolución de Prendas de vestir y calzado, que cayó 0,6% durante el mes.

El dato fue rápidamente replicado por el presidente Javier Milei, quien felicitó públicamente a Caputo por el resultado. El mandatario acompañó la publicación del Indec con un efusivo mensaje dirigido al ministro de Economía: “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”.

De esta manera, Milei volvió a poner en escena uno de los principales ejes de su gestión: la reducción sostenida del ritmo de inflación. El resultado de agosto fue presentado desde el oficialismo como una nueva señal favorable dentro del proceso de estabilización económica que impulsa la administración libertaria.

También se sumó a la celebración el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien felicitó a Caputo y vinculó la evolución de los precios con la continuidad de las políticas económicas.

“Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal”, escribió Sturzenegger en sus redes sociales.

El funcionario planteó así que la baja de la inflación no debe analizarse como un fenómeno aislado, sino como parte de un proceso asociado a la continuidad del programa económico implementado por el Gobierno.

El nuevo registro quedó además dentro de las expectativas que habían manejado previamente distintas consultoras privadas, que proyectaban para agosto una inflación ubicada aproximadamente entre 1,4% y 1,9%.

Con el 1,7% de agosto, el Gobierno volvió a destacar una cifra que considera clave para su programa económico: la inflación mensual alcanzó su nivel más bajo en 14 meses, mientras Milei, Caputo y Sturzenegger salieron públicamente a reivindicar el resultado.