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La Municipalidad trabajó en la limpieza y mantenimiento de más de 60 cámaras pluviales

La Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital continúa llevando adelante trabajos preventivos de limpieza y mantenimiento de cámaras pluviales en distintos sectores de la ciudad.

10/09/2026

Estas tareas tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del sistema de desagües y prevenir posibles anegamientos, especialmente en aquellos sectores donde la infraestructura pluvial se encuentra entubada.

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Desde el mes de agosto hasta la fecha, los equipos municipales han realizado la limpieza de más de 60 cámaras pluviales, avanzando de manera progresiva en diferentes puntos de la ciudad.

La repartición municipal remarcó la importancia de estas acciones preventivas, que forman parte de un plan permanente de mantenimiento de la infraestructura urbana y buscan contribuir al normal escurrimiento del agua durante la temporada de precipitaciones.

Estos trabajos continuarán durante el fin de semana en la zona del centro de la ciudad.

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