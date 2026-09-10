Gran Hermano Generación Dorada: cuándo será la gran final y quiénes son las tres finalistas

Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos llegaron a la instancia decisiva. La definición comenzará el lunes 14 de septiembre y el miércoles se conocerá a la nueva campeona del reality de Telefe.

10/09/2026

Gran Hermano Generación Dorada entró en su última semana de competencia con las tres finalistas ya definidas y una programación especial que marcará el cierre de esta edición del reality conducido por Santiago del Moro.

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La particularidad de esta temporada es que las tres participantes que llegaron a la definición son mujeres: Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos. Las tres quedaron en carrera por el título luego de atravesar las distintas instancias de eliminación del programa.

La etapa final comenzará el lunes 14 de septiembre, cuando se ponga en marcha la definición entre las tres concursantes. Durante esa gala, una de ellas quedará en el tercer puesto, abandonará la casa y se convertirá en la primera integrante del podio.

Al día siguiente, el martes 15 de septiembre, Telefe emitirá una gala debate dedicada a la participante que termine en el tercer lugar. Allí se repasarán su recorrido dentro de la casa, las estrategias que utilizó y los momentos más destacados de su participación.

La definición llegará el miércoles 16 de septiembre, cuando finalmente se conozca a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada. El voto del público será el encargado de establecer el orden definitivo del podio: una participante se consagrará campeona y otra ocupará el segundo lugar.

El cierre de la semana tendrá lugar el jueves 17 de septiembre, con un programa especial denominado “Noche de campeonas”, que tendrá como protagonistas a las dos participantes que lleguen a las últimas posiciones de la competencia.

La última eliminada antes de la final fue Luana Fernández, quien quedó en el cuarto puesto luego de enfrentarse en un mano a mano con Yipio. Tras conocer el resultado, la participante se despidió de sus compañeras con un mensaje conciliador y les pidió que continuaran jugando hasta el último momento.

La actual definición también marca un hecho particular dentro de la historia argentina del formato, ya que por primera vez las tres finalistas son mujeres.

En las últimas temporadas, los podios tuvieron otros protagonistas. En la edición 2022/2023, el ganador fue Marcos Ginocchio, seguido por Nacho Castañares y Julieta Poggio. En la temporada 2023/2024, el título quedó en manos de Bautista Mascia, mientras que Emmanuel Vich y Nicolás Grosman completaron el podio.

La edición 2024/2025 tuvo como campeón a Santiago “Tato” Algorta, con Ulises Apóstolo en el segundo lugar y Luz Tito en el tercero.

Ahora, Charlotte Caniggia, Solange Abraham y Yisela Yipio Pintos buscarán quedarse con el título de esta nueva edición. La cuenta regresiva ya comenzó y el público tendrá la última palabra para definir quién se consagra campeona de Gran Hermano Generación Dorada.