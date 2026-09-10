Santilli aseguró que Milei será reelegido en 2027: “Será el primer presidente no peronista”

El jefe de Gabinete sostuvo que el mandatario logrará un segundo mandato y afirmó que el oficialismo trabaja para ampliar su respaldo electoral junto a gobernadores.

10/09/2026

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, aseguró que Javier Milei será reelegido como presidente en las elecciones de 2027 y sostuvo que, de concretarse, se convertirá en el primer mandatario no peronista en conseguir un segundo mandato en la Argentina.

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La afirmación fue realizada durante la AmCham Summit 2026, el encuentro anual organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, que se llevó adelante en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”.

Ante empresarios y referentes del sector privado, Santilli dejó en claro que su pronóstico sobre el futuro electoral del Gobierno no se basa, según sus propias palabras, en una simple percepción. “No es una percepción, es una convicción”, afirmó al referirse a la posibilidad de que Milei consiga la reelección.

El funcionario también se refirió a la estrategia política del oficialismo de cara a los próximos años y planteó la necesidad de consolidar y ampliar el respaldo electoral que permitió al Gobierno avanzar con su programa económico y sus reformas.

En ese sentido, Santilli destacó el acercamiento que comenzó a producirse entre la administración nacional y distintos gobernadores. Según explicó, el Gobierno busca ampliar ese esquema de construcción política iniciado durante 2025 y profundizar el trabajo conjunto con mandatarios provinciales.

“El mercado nos demanda consolidar el proceso de transformación”, señaló el jefe de Gabinete, al considerar que para sostener el rumbo impulsado por Milei será necesario fortalecer la representación política del oficialismo y ampliar su fuerza electoral.

Santilli adelantó además que se desarrollará un trabajo articulado con distintos gobernadores, aunque evitó mencionar nombres concretos para no generar especulaciones sobre eventuales acuerdos o alianzas políticas.

De esta manera, el Gobierno comienza a delinear su estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con el objetivo de sostener el respaldo obtenido por Milei y ampliar su base política a partir de acuerdos con sectores provinciales.