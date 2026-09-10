La intendente destacó que la importancia de la obra del Parque de la Chacarera

La ing. Fuentes se refirió a la obra destacando que sumará más espacios verdes de calidad para el encuentro de las familias.

10/09/2026

La intendente, Ing. Norma Fuentes, supervisó el avance de los trabajos correspondientes al nuevo Parque de la Chacarera, ubicado sobre la calle Pastor Mujica, en el corazón del Parque Aguirre, que se consolida como un nuevo espacio público destinado a poner en valor la identidad cultural santiagueña.

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Acompañada por el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, la jefa comunal verificó el desarrollo de las tareas y destacó la importancia de esta obra, "a la que concebimos como un homenaje vivo a los grandes próceres del folclore de Santiago del Estero y como un espacio de encuentro para las familias y la comunidad”.

"Con más de 2,6 hectáreas de extensión, el proyecto tiene como premisa central la preservación del bosque de eucaliptos existente, con una Explanada de los Próceres, un Patio de las Esculturas y un anfiteatro al aire libre con gradas a 180°, donde se realizarán conciertos, recitales, obras teatrales y celebraciones populares", señaló.

También se sumará un Paseo de los Artesanos, destinado a la exhibición y comercialización de productos de elaboración local, y una "Casa de los Árboles" para las infancias, que se integrará al bosque de eucaliptos mediante plataformas elevadas, pasarelas, redes y toboganes. Además, se incorporarán juegos temáticos inspirados en la guitarra y el bombo.

Por su parte, Benavente resaltó la creación "de un nuevo pulmón verde, cultural y recreativo, que se sumará a las intervenciones que venimos realizando en el Parque Aguirre y en todos los barrios de la ciudad, buscando brindar a los vecinos más lugares para el encuentro".