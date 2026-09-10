Gimena Accardi quedó en el centro de la polémica por una supuesta infidelidad

La actriz volvió a ser noticia luego de que Ángel de Brito y Pepe Ochoa hablaran sobre su relación con Nicolás Vázquez y aseguraran que habría mantenido un vínculo con Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano.

10/09/2026

Gimena Accardi volvió a quedar en el centro de la escena mediática, esta vez por cuestiones vinculadas a su vida personal. La actriz fue mencionada durante un debate televisivo a raíz de su ausencia en la despedida de soltera de Lali Espósito, situación que generó especulaciones sobre su relación con la cantante y actriz.

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En ese contexto, Ángel de Brito recordó la separación de Accardi y Nicolás Vázquez y sostuvo que habría existido una infidelidad durante la relación. Según afirmó el periodista, la actriz habría mantenido un vínculo con Andrés Gil, quien era pareja de Candela Vetrano.

“El vínculo existió”, aseguró De Brito al referirse al supuesto romance, y señaló que posteriormente cada una de las partes involucradas habría resuelto la situación en privado.

El panelista Pepe Ochoa también se refirió al tema y afirmó que la relación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi atravesaba un momento complicado. Además, sostuvo que Gil mantenía una amistad con Vázquez y que el vínculo con Accardi se habría producido mientras Vetrano se encontraba en pareja con el actor.

Según el relato de Ochoa, Candela Vetrano decidió perdonar a Andrés Gil y continuar con la relación.

Las declaraciones volvieron a instalar en los medios una historia vinculada a la vida privada de los actores y a la separación de una de las parejas más conocidas del espectáculo argentino.