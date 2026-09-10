Las acciones argentinas suben y el riesgo país sigue debajo de los 500 puntos

El S&P Merval avanza cerca de 0,9% y acumula tres ruedas consecutivas en alza. En Wall Street se destacan Cresud, YPF, Mercado Libre y Transportadora de Gas del Sur, mientras el riesgo país permanece en 491 puntos básicos.

10/09/2026

Los activos argentinos operan en positivo este jueves, con una nueva jornada favorable para las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street, mientras el riesgo país permanece por debajo de una barrera clave para los mercados.

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El S&P Merval avanza alrededor de 0,9%, luego de haber registrado una mejora del 1,1% durante la rueda anterior. De esta manera, el principal índice de la Bolsa porteña acumula tres jornadas consecutivas con resultados positivos.

Dentro del panel de acciones líderes, Cresud encabeza las subas con un avance del 5,7%. También se destacan YPF, con una mejora del 3%; Mercado Libre, que gana 2,4%; y Transportadora de Gas del Sur, con una suba del 2,4%.

El desempeño de la renta variable se da en paralelo con la evolución del riesgo país, que este jueves se ubica en 491 puntos básicos, sin modificaciones respecto del cierre de la jornada anterior. El indicador elaborado por JP Morgan había terminado el miércoles en ese mismo nivel, luego de retroceder desde los 494 puntos.

El mercado mantiene especial atención sobre este indicador debido a que continúa por debajo de los 500 puntos, una referencia seguida de cerca por los inversores. El índice había llegado a 505 puntos el 21 de agosto y alcanzó un máximo de 532 durante ese mes. En el inicio de septiembre se ubicó en 501 unidades y posteriormente volvió a perforar el umbral de los 500.

En tanto, los bonos soberanos argentinos nominados en dólares también muestran una tendencia mayormente favorable durante la jornada. El AL30 registra una suba cercana al 0,6% en pesos y del 0,3% en dólares, mientras que el GD30 avanza aproximadamente 0,4% en moneda local.

Así, las cotizaciones de las acciones y los bonos argentinos transitan una jornada de mejor desempeño en los mercados, mientras el riesgo país consolida su permanencia por debajo de los 500 puntos básicos.