Silva Neder: “Si la Nación se retira, el Norte Grande permanece, se organiza y produce”

El vicegobernador de Santiago del Estero encabezó en La Rioja la 59° sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, donde se aprobó un documento con fuertes cuestionamientos al rumbo económico y al impacto de las políticas nacionales en la región.

10/09/2026

En el marco de la 59° sesión plenaria realizada en La Rioja por el Parlamento del Norte Grande, el titular del organismo y vicegobernador de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder advirtió que "si la Nación se retira, el Norte Grande permanece y se organiza; si la Nación se paraliza, la región se dinamiza y produce; y si la Nación ensordece, no dialoga y divide, las provincias del norte escuchan, dialogan e integran".

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Silva Neder, acompañado en la apertura por el gobernador de la provincia de La Rioja (invitado especial), Ricardo Quintela y por la vicegobernadora anfitriona, Lic. Teresita Madera, además de los vicegobernadores del NOA y NEA y de las autoridades parlamentarias, condujo la sesión plenaria en la que el cuerpo legislativo aprobó un documento advirtiendo que "la industria nacional vive el momento más crítico de su historia con solo un 57% de capacidad instalada y la pérdida de 97.000 empleos directos de la industria desde diciembre de 2023".

Agrega: "Esto señala la incompatibilidad entre el discurso federal y la parálisis de la obra pública —que dejó un 75% de las rutas nacionales en estado regular o malo—, la caída en las ventas de combustible (-6,4% a nivel nacional y hasta -11,3% en Salta), y un deterioro de la actividad industrial (-5%) y la construcción (-4,6%) marcado por la apertura de importaciones y la falta de inversiones".

CRISIS SOCIOECONÓMICA

El cuerpo parlamentario advirtió sobre la profunda crisis socioeconómica que atraviesa la zona. "A pesar de albergar a casi diez millones de argentinos y aportar cerca del 30% al Producto Bruto Interno del país, resulta imposible hablar de federalismo en un contexto de paralización productiva".

El documento, aprobado por el pleno del parlamento, remarcó el cierre y achicamiento de firmas emblemáticas de la región como Coteminas en Santiago del Estero; Panpack y Karagozian en Tucumán; Neba, Textil Com y Dabra en Catamarca; TN Platex y Alac en Corrientes; Refinor y Sanatorio Parque en Salta; e Hiper Libertad, Hotel Covadonga y ERSA en Chaco.

PREOCUPACION POR LA MOROSIDAD

Además, la declaración puso especial énfasis en la morosidad creciente de las familias, donde casi la totalidad del endeudamiento responde a la compra de alimentos, el pago de alquileres y el impacto del aumento del 966% en la canasta de servicios públicos, razón por la cual reclamaron la aprobación de una Ley de Tarifa Energética Diferenciada para Zonas Cálidas que equipare los derechos del norte con los beneficios del sur del país.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Los parlamentarios también expresaron su apoyo irrestricto a las universidades públicas frente a la crisis presupuestaria, afirmando que el equilibrio fiscal no puede ser una variable de ajuste sobre la educación.

SOBERANÍA SOBRE MALVINAS

Asimismo, incluyeron un pronunciamiento en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas exigiendo que las medidas de sanción por la explotación no autorizada de recursos "se traduzcan en hechos concretos y no en maniobras electorales".

SALUD PÚBLICA

El documento, subrayó las consecuencias de "la expulsión de 1,2 millones de personas del sistema privado de salud hacia un sistema público saturado, fenómeno impulsado por subas del 475% en las cuotas de medicina prepaga".

AMPLIA PRESENCIA INSTITUCIONAL

Estuvieron presentes: vicegobernadores Teresita Madera (La Rioja), Antonio Marocco (Salta), Alberto Bernis (Jujuy), Miguel Ángel Acevedo (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Eduardo Tassano, presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Cármen Delgado (presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco); vicepresidente primero de la Cámara de Senadores de Corrientes, Henry Fick; senador nacional y exgobernador de Corrientes, Dr. Gustavo Valdés; diputada Prof. Yanina Luna, presidenta de la Comisión de Cultura y Educación y de la Banca de la Mujer (Catamarca) y secretario parlamentario del cuerpo, Dr. Luis Herrera.

El mencionado documento fue participado también a los vicegobernadores Pedro Braillard Poccard (Corrientes), Eber Solís (Formosa) y Lucas Romero Espinelli (Misiones).

CORRIENTES, PRÓXIMO ENCUENTRO

La próxima reunión de la Junta Ejecutiva y sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande se realizará el 22 y 23 de octubre en la provincia de Corrientes.