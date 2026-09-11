María Teresa Díaz continúa dejando en alto al atletismo santiagueño a nivel nacional e internacional

La atleta federada fue recibida en la Secretaría de Deportes, donde repasó sus ocho años de trayectoria, sus recientes logros y los próximos desafíos que afrontará fuera del país.

Hoy 14:14

María Teresa Díaz continúa consolidándose como una de las representantes destacadas del atletismo santiagueño, con presencia en competencias nacionales e internacionales y una trayectoria que ya suma ocho años dentro de la disciplina.

La atleta federada fue recibida en la Secretaría de Deportes por el secretario Carlos Dapello, en un encuentro en el que compartió detalles de su recorrido deportivo y de los importantes resultados obtenidos durante los últimos años.

"Tere"forma parte de la escuela Gold Silver Atletismo, bajo la conducción del profesor Alfredo Cejas, y a lo largo de su carrera participó en pruebas de montaña, calle y pista, siempre representando a Santiago del Estero.

Una trayectoria con presencia internacional

Entre sus actuaciones más recientes se destaca su participación en el Iberoamericano de Lima, Perú, donde volvió a llevar la representación de la provincia a una competencia internacional.

Además, consiguió la consagración en la Milla Argentina dentro de su categoría, otro resultado que se suma a una trayectoria marcada por la continuidad y el crecimiento deportivo.

Estos logros reflejan el trabajo sostenido de la atleta santiagueña, que continúa sumando experiencia en diferentes modalidades y escenarios.

Brasilia, el próximo desafío

Durante el encuentro con las autoridades deportivas, Díaz también habló sobre sus próximos objetivos y la preparación que viene realizando para competir en Brasilia.

La atleta buscará allí afrontar un nuevo desafío internacional y continuar representando a Santiago del Estero fuera del país.

Desde la Secretaría de Deportes destacaron su dedicación, esfuerzo y compromiso, al tiempo que ratificaron el acompañamiento a una deportista que continúa proyectándose y dejando en alto al atletismo provincial.