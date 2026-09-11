Milei volverá a Nueva York y llevará a un foro internacional su agenda de libertad económica y Malvinas

El Presidente será el principal orador de un encuentro que reunirá a empresarios, académicos e inversores de Estados Unidos y América Latina.

Hoy 16:52

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Nueva York el próximo 23 de septiembre para participar como principal orador de un foro internacional que tendrá como ejes la libertad económica, los valores democráticos y la seguridad estratégica del hemisferio occidental.

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El encuentro, denominado “Valores democráticos, libertad económica y seguridad estratégica”, es organizado por la Fundación Federalismo y Libertad, con sede en Tucumán, y el Instituto Internacional Republicano (IRI). La actividad tendrá como anfitrión al Citibank y será de carácter exclusivamente privado, con acceso por invitación.

De acuerdo con la organización, el foro convocará a intelectuales, académicos, empresarios, inversores, referentes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de think tanks e instituciones de Estados Unidos y distintos países de América Latina.

Durante su exposición, Milei planteará su mirada sobre la relación entre las instituciones democráticas, la libertad económica y la seguridad regional, además de destacar la importancia estratégica que el Gobierno le asigna al vínculo bilateral entre Argentina y Estados Unidos.

La nueva visita a territorio estadounidense tendrá lugar en un momento particularmente sensible de la política exterior argentina, debido al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y a las recientes definiciones de la administración libertaria sobre la explotación de recursos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur.

En las últimas semanas, Milei anunció medidas destinadas a endurecer las sanciones contra empresas nacionales y extranjeras vinculadas con la explotación petrolera en las Islas, además de instruir a la Cancillería para avanzar con nuevas acciones judiciales contra compañías que participan de esos proyectos.

El Gobierno tomó estas decisiones luego de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar la tradicional posición de neutralidad de Estados Unidos frente a la disputa entre Argentina y el Reino Unido por el archipiélago.

En ese contexto, la agenda de Milei en Nueva York cobra especial relevancia por la posibilidad de reforzar los vínculos políticos y económicos con sectores estadounidenses en momentos en que la Casa Rosada busca consolidar apoyos internacionales para su política exterior.

El Presidente también había anunciado la reactivación de la construcción de la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, una iniciativa que el Gobierno presenta como parte de una estrategia destinada a fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Así, el viaje del 23 de septiembre combinará la agenda económica y política que Milei suele desarrollar en Estados Unidos con uno de los principales objetivos de la diplomacia argentina: sostener y profundizar el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.