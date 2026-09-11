Allanaron una vivienda en Pozo Hondo por un robo y encontraron ocho plantas de marihuana

El procedimiento permitió recuperar herramientas y elementos sanitarios que habían sido denunciados como robados. Durante la requisa, los policías descubrieron además una huerta con plantas de Cannabis Sativa de hasta un metro de altura.

Hoy 16:38

Un allanamiento realizado este miércoles en la ciudad de Pozo Hondo, departamento Jiménez, terminó con el secuestro de una importante cantidad de herramientas presuntamente robadas y el hallazgo de ocho plantas y plantines de marihuana que eran cultivados en el fondo del inmueble.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 8 de la mañana, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 26 se presentaron en una vivienda del barrio Difunta Correa con una orden judicial emitida en el marco de una investigación por un hecho de robo.

Al ingresar al domicilio, los uniformados fueron recibidos por una mujer de 35 años, a quien le informaron los motivos del operativo. Luego realizaron una inspección tanto en la vivienda como en una construcción tipo rancho ubicada en la parte posterior del terreno.

Durante la requisa, los policías encontraron numerosos elementos que habían sido denunciados como sustraídos. Entre ellos había dos máquinas soldadoras, dos taladros eléctricos, tres rollos de cable subterráneo, dos amoladoras, tres palas y una caja de herramientas.

También fueron secuestrados distintos elementos de grifería y dos inodoros, que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación y determinar su procedencia.

Sin embargo, el operativo tuvo un segundo hallazgo. Mientras recorrían la parte posterior del inmueble, los efectivos detectaron una huerta en la que se cultivaban plantas con características compatibles con Cannabis Sativa.

Ante esta situación, se solicitó la intervención de efectivos de Drogas Peligrosas, quienes realizaron una prueba orientativa de campo sobre las especies encontradas. El análisis arrojó resultado positivo para marihuana.

En total, se incautaron ocho plantas y plantines, cuyas alturas iban desde aproximadamente 8 centímetros hasta un metro.

Por disposición de la Fiscalía de turno, las herramientas y los artefactos recuperados quedaron secuestrados y bajo resguardo policial, a la espera de las medidas correspondientes para determinar su posterior restitución.

En tanto, las plantas de cannabis fueron trasladadas por personal especializado y quedaron bajo cadena de custodia en el depósito de Drogas Peligrosas, mientras la investigación continúa para establecer las circunstancias del cultivo y su eventual vinculación con otros hechos.