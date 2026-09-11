La Banda: detuvieron a un joven cuando intentaba cortar cables del tendido eléctrico

El sospechoso, de 26 años, fue descubierto mientras trepaba a un árbol en el barrio Paraíso. La Policía secuestró unos 50 metros de cable que ya habían sido cortados.

11/09/2026

Un joven de 26 años fue aprehendido en la ciudad de La Banda luego de ser descubierto cuando, presuntamente, intentaba sustraer cables del tendido eléctrico en el barrio Paraíso.

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El procedimiento se concretó durante las últimas horas, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 47, dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, realizaban recorridos preventivos por la zona.

Según se informó, los policías fueron alertados por vecinos sobre la presencia de un hombre que se encontraba trepado a un árbol y manipulando el cableado aéreo sobre calle 9.

Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 52 años, quien habría confirmado que el individuo estaba intentando cortar los cables para llevárselos.

Ante esta situación, los efectivos intervinieron y procedieron a reducir y trasladar al sospechoso, quien tendría domicilio en el barrio Paraíso. Además, secuestraron preventivamente alrededor de 50 metros de cable que ya habían sido cortados.

El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de turno, desde donde se dispuso que el joven permaneciera alojado en la dependencia policial en calidad de aprehendido, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.