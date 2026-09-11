Detuvieron en La Banda a un joven acusado de atacar a un vecino para robarle una garrafa

El sospechoso, de 25 años, fue localizado durante un allanamiento en el barrio Villa Nueva. Está acusado de haber golpeado con un elemento cortante a un hombre de 58 años que intentó impedir el robo.

11/09/2026

Un joven de 25 años fue detenido durante un allanamiento realizado en el barrio Villa Nueva, de La Banda, en el marco de una investigación por un intento de robo agravado por el uso de un arma y lesiones calificadas.

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El procedimiento fue concretado alrededor de las 7 de este jueves por efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 13, dependientes del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, a partir de una orden judicial emitida luego de las tareas investigativas desplegadas por la Policía.

La causa se inició por un hecho ocurrido durante la madrugada del 5 de septiembre, cuando un hombre de 58 años escuchó ruidos provenientes del patio de su vivienda y salió a observar qué sucedía.

En ese momento habría sorprendido a un desconocido que intentaba llevarse una garrafa que se encontraba asegurada con un candado. El propietario intentó impedir la sustracción y se produjo un forcejeo.

Según consta en la investigación, durante el enfrentamiento el sospechoso extrajo un elemento cortante y atacó al dueño de casa en la cabeza, para luego escapar del lugar sin concretar el robo.

A raíz de la agresión, el hombre tuvo que ser trasladado de urgencia al CIS Banda, donde recibió atención médica y seis puntos de sutura. Además, los profesionales establecieron un período estimado de 15 días de curaciones.

La denuncia fue radicada por la pareja de la víctima y, posteriormente, la Fiscalía dispuso una serie de medidas investigativas para identificar al responsable. Con los elementos reunidos, el Juez de Control y Garantías autorizó el allanamiento de un inmueble ubicado sobre calle Romualdo Gauna.

Durante el operativo, los policías lograron detener al joven señalado en la investigación y secuestraron preventivamente prendas de vestir que estarían vinculadas con el episodio denunciado.

El acusado quedó alojado en la dependencia policial y permanece a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer completamente el hecho.