Dos detenidos en Añatuya por el robo de un celular: secuestraron motos y una réplica de pistola

Los sospechosos, de 27 y 19 años, fueron apresados durante dos allanamientos realizados en los barrios Colonia San Francisco y Obrero Norte. Uno de ellos tenía una motocicleta que habría sido utilizada en el asalto.

11/09/2026

Dos jóvenes fueron detenidos durante dos allanamientos simultáneos realizados en distintos barrios de Añatuya, en el marco de una investigación por el robo de un teléfono celular a una joven de 20 años.

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Los procedimientos se concretaron alrededor de las 8 de este jueves y estuvieron a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 41, con la colaboración de la Sección Robo y Hurto, la Comisaría de la Mujer y la Familia y la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 13.

La investigación se inició por un hecho ocurrido el pasado 4 de septiembre, cerca de las 23, en el barrio Rosso. De acuerdo con la denuncia, la víctima circulaba en bicicleta por inmediaciones de Avenida España cuando fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta Honda Wave de color negro.

Los sujetos le habrían sustraído un teléfono celular marca ZTE que llevaba entre sus pertenencias y posteriormente escaparon del lugar a bordo del rodado.

A partir de las tareas investigativas realizadas por los uniformados y el relevamiento de cámaras de seguridad, se logró avanzar en la identificación de los presuntos autores. Con esos elementos, la Jueza de Control y Garantías ordenó los allanamientos, además del secuestro de elementos de interés para la causa y la detención de los sospechosos.

El primer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Colonia San Francisco, donde los policías detuvieron a un joven de 27 años. En el lugar también secuestraron una Honda Wave con la numeración adulterada, espejos de motocicleta, un televisor de 43 pulgadas, herramientas, un teléfono celular LG y una réplica de pistola calibre 9 milímetros de color negro.

Según se informó, el ocupante del inmueble no pudo justificar la procedencia de varios de esos elementos, por lo que fueron incorporados al procedimiento.

Luego, los efectivos se trasladaron hasta un domicilio del barrio Obrero Norte, donde concretaron la detención del segundo sospechoso, de 19 años. Allí encontraron otra motocicleta Honda Wave de color negro, la cual habría sido utilizada durante el robo denunciado.

Los dos jóvenes fueron examinados por el médico policial y posteriormente trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados y a disposición del Ministerio Público Fiscal, mientras continúa la investigación para determinar su vinculación con el hecho y la procedencia de los elementos secuestrados.